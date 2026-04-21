به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری روز سه‌شنبه یکم اردیبهشت 1405، در دیدار با رئیس جهاد دانشگاهی استان گفت: سند جامع گردشگری استان اردبیل در همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی با جهاد دانشگاهی تهیه شده است و عملیاتی کردن این سند باید در اولویت قرار بگیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: در این خصوص لازم است که همکاری این دو دستگاه در راستای عملیاتی کردن سند جامع گردشگری ادامه داشته باشد تا بتوانیم نتایج آن در مسیر توسعه گردشگری استان شاهد باشیم.

او تاکید کرد: آموزش فعالان گردشگری و عوامل سفر نیز یکی دیگر از مواردی است که لازمه توسعه صنعت گردشگری در استان است و در این خصوص نیز با توجه به ظرفیت جهاد دانشگاهی در حوزه آموزش همکاری دو دستگاه موثر خواهد بود.

جباری ادامه داد: در این جلسه مقرر شد با هماهنگی دو دستگاه برنامه عملیاتی در حوزه سند جامع گردشگری و آموزش عوامل سفر برای سال 1405 تدوین شود.

