نشست تخصصی «بررسی آخرین وضعیت صنعت گردشگری و هتلداری خراسان رضوی در دوران پساجنگ» برگزار شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیدجواد موسوی روز دوشنبه 31 فروردین ماه 1405 در نشست تخصصی «بررسی آخرین وضعیت صنعت گردشگری و هتلداری خراسان رضوی در دوران پساجنگ»، با اشاره به شرایط فعلی گردشگری استان اظهار کرد: از آغاز جنگ دوازده روزه، تشکلهای صنفی، اتاقهای بحران را تشکیل دادند و برای اتفاقاتی که ممکن بود در آینده رخ دهد، برنامهریزی شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی افزود: سایه جنگ اولین حوزهای را که تحتتأثیر قرار داد، گردشگری بود. در خردادماه بهصورت ناگهانی با افت ۷۰ درصدی در تأسیسات گردشگری مواجه شدیم. سپس این روند در دیماه ادامه پیدا کرد و با ورود به جنگ رمضان، این کاهش تثبیت شد.
موسوی با اشاره به اقدامات حمایتی صورت گرفته، گفت: با همکاری تشکلهای صنفی و انجمنهای مرتبط، کمیتههای بحران فعال و جلسات مستمر برگزار شد. پیش از این نیز بستههای حمایتی متعددی برای این صنعت برنامهریزی شده بود؛ ازجمله طرحهایی برای اقامت یکشبه و ترویج سفر در روزهای ابتدایی که بخشی از آنها اجرا شد.
او اضافه کرد: تا قبل از اوجگیری جنگ، اقدامات مثبتی انجام شد؛ ازجمله اینکه یک بسته حمایتی را به وزارتخانه پیشنهاد دادیم. در این بسته، با مشارکت «مجموعه اقامت ۲۴» و پلتفرمهای فعال، پیشنهاد شد که ۲۵ درصد سهم دولت، ۲۵ درصد سهم مسافر و ۵۰ درصد سهم تأسیسات گردشگری تعیین شود تا سفر ارزان و پایدار شکل گیرد. این طرح تصویب و اعلام شد، اما متأسفانه با آغاز شرایط جدید در ماه رمضان، امکان اجرای کامل آن فراهم نشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی در ادامه تشریح اقدامات حمایتی گفت: حتی در این شرایط جنگی نیز برای ارائه تخفیف ۵۰ درصدی در حوزه گردشگری تلاش شد، اما برخی دستگاهها و مجموعههایی که تحتتأثیر تبعات جنگ قرار گرفتند، همراهی لازم را با این صنف نداشتند. با اینحال ما اقدامات متعددی انجام دادیم؛ ازجمله برگزاری نشست با رئیس کمیسیون اصل نود، جلسات با اتاق بازرگانی و تلاش برای اینکه در دوره تمدید مجوزها، سه ماه مساعدت صورت گیرد و در بخشودگیها و تسهیلات کمکهایی ارائه شود.
موسوی تصریح کرد: اقداماتی که وزیر نیز در این ایام برای بازگشایی مجموعههای فرهنگی و ایجاد رونق انجام داد، بسیار مؤثر بود. اما با وجود این تلاشها، سایه جنگ همچنان پابرجاست. دوستان ما برای اولینبار در کشور کار بسیار ارزشمندی انجام دادند و برای خانوادههای شهدای میناب اعلام آمادگی کردند تا میزبان آنها باشند. این اقدام علاوه بر ارزش معنوی، میتوانست تصویر مثبتی ایجاد کند، اما متأسفانه همزمان با مشکلاتی مانند توقف قطار و مسائل مربوطه روبهرو شدیم.
او اظهار کرد: امروز بیش از سه هزار تأسیسات گردشگری در استان داریم که از ابتدای اسفندماه گذشته عملاً خالی شدهاند. بسیاری از مجموعهها با مشکل نقدینگی مواجه شدهاند و برخی از صاحبان تأسیسات حتی برای پرداخت حقوق کارکنان با مشکل جدی روبهرو شدهاند؛ بااینحال همچنان ایستادگی کردهاند و از تعدیل نیرو خودداری کردهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: در کنار این شرایط سخت، فعالیتهای سنگینی انجام شد. حتی در مواردی که نگاه و همراهی برخی دستگاهها کافی نبود، تلاش کردیم با اتکای به مجموعه مردمی و بخش خصوصی کار را پیش ببریم. این حجم از فشار بر فعالان گردشگری واقعاً طاقتفرسا بوده است. حوزه گردشگری نیازمند نگاه ویژه و اجرای فوری بستههای حمایتی است.
موسوی با اشاره به فشارهای مالی وارد بر فعالان گردشگری در دوره جنگ، مجموعهای از مطالبات این بخش را مطرح کرد: مهمترین درخواست فعالان گردشگری امهال بدهیها و تعهدات است که این فرصت باید تا پایان دوره جنگ در نظر گرفته شود تا گردشگران و بهرهبرداران بتوانند بدون فشار مالی فعالیت خود را ادامه دهند.
او با اشاره به مشکلات مربوط به بیمه افزود: فعالان گردشگری خواستار بخشودگی نیستند؛ اما انتظار دارند جریمههای تأخیر بیمه که در شرایط جنگی فشار مضاعفی ایجاد کرده، حذف یا اصلاح شود. مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی درباره بستههای حمایتی وزارت کشور گفت: در بستههای طراحیشده برای مناطق جنگزده، لازم است حوزه گردشگری نیز دیده شود. پیشنهاد ما این است که از طریق پلتفرم اقامت ۲۴ برای متقاضیان، یک دوره حمایتی یکماهه اختصاص یابد.
موسوی با اشاره به پایان یافتن مهلت مجوزهای فعالان گردشگری اظهار کرد: ضروری است تمدید مجوزها حداقل یکساله انجام شود و سامانهها وارد دوره تنبیهی نشوند؛ زیرا تعلیق مجوز میتواند خدماترسانی مجموعهها و حتی دریافت آب، برق و گاز را مختل کند. او با اشاره به موضوع درآمدهای اماکن تاریخی و آرامگاهها اظهار کرد: درآمد این اماکن به حساب دولت واریز میشود. پیشنهاد ما این است که درآمد آرامگاهها در استان باقی بماند تا برای نگهداری مجموعهها استفاده شود؛ زیرا فرایند بازگشت اعتبارات بسیار طولانی است و در شرایط فعلی امکان پاسخگویی مناسب وجود ندارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی با بیان اینکه بیش از ۲۷۰ تأسیسات گردشگری در استان در حال ساخت است، افزود: افزایش شدید هزینهها باعث شده بسیاری از پروژهها امکان ادامه نداشته باشند. لازم است بستههای تشویقی و تسهیلات ویژه سرمایهگذاری برای این ۲۷۰ پروژه تعریف شود.
موسوی با اشاره به ظرفیت قانونی برنامه هفتم خاطرنشان کرد: طبق قانون، امکان بازگشت مالیات پرداختی مجموعههای اقامتی به خود استان وجود دارد. پیشنهاد ما این است که این مالیات برای مرمت تأسیسات گردشگری و آثار تاریخی هزینه و سپس در اختیار همان مجموعهها قرار گیرد.
در خراسان رضوی هر زائر برای ۱۸۰ شغل منفعت دارد
همچنین رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی در این نشست با اشاره به آسیبهای متعدد صنعت گردشگری و هتلداری در طول این چند سال اظهار کرد: در این مدت، صنعت گردشگری و هتلداری با آسیبهای متعددی مواجه بوده است؛ از کرونا و تحریمها گرفته تا جنگ دوازدهروزه و اکنون شرایط جنگی که کشور با آن روبهروست. همه این عوامل خسارتهای زیادی به این حوزه وارد کرده و موجب بروز کمبودها و مشکلاتی در استان شده است.
سید محمود مادرشاهیان افزود: زائری که به خراسان رضوی سفر میکند، برای حدود ۱۸۰ شغل منفعت و اشتغال ایجاد میکند و این منفعت تنها برای هتلداران و فعالان مستقیم گردشگری نیست. در حوزه گردشگری برای بیش از ۵۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است، اما متأسفانه این ظرفیت آنطور که باید دیده نشده است. این میزان اشتغالزایی گردشگری در خراسان رضوی در کشور بینظیر است.
مادرشاهیان ادامه داد: بیش از ۵۴ درصد ظرفیت اقامتی کشور در حوزه گردشگری در خراسان رضوی قرار دارد؛ یعنی از کل هتلهای کشور، بیش از ۵۴ درصد در این استان است. بنابراین خراسان رضوی پایتخت معنوی کشور محسوب میشود و لازم است توجه ویژهای به آن شود.
تخفیف ۵۰ درصدی هتلهای مشهد در دهه کرامت برای زائران
رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی درباره تخفیف واحدهای اقامتی بیان کرد: در حال حاضر در دهه کرامت، بیش از ۵۰ درصد تخفیف در واحدهای اقامتی برای مهمانان و زائرانی که به مشهد سفر میکنند در نظر گرفته شده است. البته این اقدام فقط مربوط به امسال نیست؛ هر سال در دهه کرامت چنین تخفیفی ارائه میشود.
مادرشاهیان با اشاره به بازگشت پول مسافران در پی لغو رزروهای داخلی تصریح کرد: بسیاری از مبالغی که از قبل برای رزروها دریافت شده بود، همکاران ما برای بازسازی و آمادهسازی هتلها هزینه کرده بودند تا برای ایام سفر آماده باشند. اما با بروز این جنگ تحمیلی، زائران درخواست بازگشت پول خود را داشتند و ما همه مبالغ را بازگرداندیم، بدون اینکه حتی یک شکایت از سوی مسافران ثبت شود. همکاران ما با وجود سختیهای فراوان پای کار آمدند و حتی برخی برای بازگرداندن این مبالغ از بانک وام گرفتند.
او ادامه داد: البته برخی ایرلاینها به دلیل تعطیلیها نتوانستند مبالغ را بازگردانند، بهویژه در مورد مسافران خارجی که به هتلها مراجعه کرده بودند و این موضوع مشکلاتی ایجاد کرد. با این حال، تمام مبالغ مربوط به رزروهای داخلی بازگردانده شد.
دوران پساجنگ، دورانی همراه با فرصتهای جدید است
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، در این نشست خبری با اشاره به ضرورت بررسی شرایط «پیش از جنگ» و «پساجنگ» اظهار کرد: کشور ما طی سالها درگیر بحران بوده و در سالهای اخیر این درگیریها شدت گرفته است. واقعیت این است که اکنون شرایط، عملاً شرایط جنگ است. همه این رخدادها بدون تردید به صنعت گردشگری ایران آسیبهای جدی وارد کرده است. در شرایط جنگ کسی انتظار ندارد که دشمن به میراث فرهنگی و تاریخی رحم کند. دشمنی که موجودیت کشور را هدف گرفته، طبیعتاً به این حوزهها نیز آسیب میزند؛ این یک واقعیت است و باید آن را پذیرفت.
احسان عظیمیراد اضافه کرد: در عین حال، یک واقعیت مهم دیگر نیز وجود دارد. امام شهید ما همواره تأکید داشتند که آینده این ملت روشن است و باید با امید به جلو حرکت کرد. همانطور که رهبر جدید جامعه نیز در پیام خود اشاره کردند، اگر قرار باشد از جنگ اسفند ۱۴۰۴ یک نتیجه یا هدیه بیان شود، آن فروپاشی ابرقدرت آمریکا و ظهور یک قدرت جدید به نام جمهوری اسلامی است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قدرت تثیبیت شده ایران تصریح کرد: با وجود تلاش رسانهای و جنگ روایتها از سوی دشمن، تحلیلگران معتقدند که ایران امروز، قدرتی تثبیتشده است. این قدرت در عرصههای مختلف، ازجمله مدیریت در تنگه هرمز و بابالمندب، حضور در اقتصاد جهانی و سایر حوزهها نمود دارد. بنابراین دوران پساجنگ، دورانی همراه با فرصتهای جدید است.
عظیمیراد تأکید کرد: در این دوره، ایستادگی، سلحشوری و فداکاری فراوانی صورت گرفته است؛ اما باید پذیرفت که بسیاری از فعالیتهای گردشگری در استان آسیب دیدهاند و این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت.
او با اشاره به فرصتهای پیشروی استان خاطرنشان کرد: باید به سمت برنامهریزی برای آینده نزدیک حرکت کنیم. فرصت ارزشمند پیشِرو، موضوع تدفین پیکر مطهر امام شهید در مشهد و حرم مطهر رضوی است. حضور ایشان در این کلانشهر، فرصتهای بزرگی برای احیای گردشگری و افزایش سفرها ایجاد خواهد کرد. اگر تاکنون از ۳۰ میلیون زائر صحبت میکردیم، این ظرفیت میتواند به ۵۰ یا ۶۰ میلیون نفر افزایش پیدا کند. قطعاً هیئتهای خارجی و حتی افراد غیرمسلمان که ارادت به اهلبیت دارند نیز حضور خواهند داشت.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: بر این اساس اگر زیرساختها کمبود دارند، باید جبران شود. اگر نیاز به سرمایهگذاری جدید هست، باید زمینه حضور سرمایهگذاران فراهم شود. افرادی که اعلام آمادگی کردهاند و میگویند کمک جدی میکنند، باید این فرصتها را بهصورت عملیاتی ایجاد کنند. اگر اقامتگاهها یا هتلها با کمبود روبهرو هستند، باید ظرفیتسازی شود.
عظیمیراد در مورد آسیبهای محتمل شده بیان کرد: هرچند مشهد و خراسان رضوی تخریب فیزیکی ناشی از جنگ نداشتند، اما کاهش سفر زائران خود نوعی آسیب جدی بوده است. مجموعههایی مانند اقامتگاهها، هتلها و دیگر فعالان گردشگری با کاهش درآمد مواجه شدهاند.
عظیمیراد اضافه کرد: در این زمینه از مجموعههایی مانند اقامت ۲۴ و دیگر مجموعههای فناوریمحور و دانشبنیان، که آمادگی دارند در قالب کمیته دانشبنیان همکاری کنند، حمایت شود. اگر محدودیتهایی در سطح استان وجود دارد و برخی مجموعهها مشمول حمایت نشدهاند، ما وظیفه داریم این موضوع را پیگیری کنیم. در بخش دوم، مجموعههایی مانند اتحادیه هتلداران و مجموعههای اقامتی که به علت کاهش مسافر آسیب دیدهاند، باید مسائل خود را به ما اعلام کنند. مجلس وظیفه دارد پیگیری کند تا اگر بخشنامهها یا مقررات باعث محدودیت شده، اصلاح شوند و تعداد بیشتری از مجموعهها مشمول حمایت و جبران خسارت شوند.
او با اشاره به اقدامات حمایتی مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که مجلس در دست دارد، طرح مدیریت تنگه هرمز است. این طرح حدود یک ماه پیش امضا شد و اکنون در مرحله بررسی نهایی است. بر اساس پیشبینیها، عوارض تنگه هرمز میتواند درآمدی بین ۱۷ تا ۴۰ میلیون دلار در ماه و بهطور متوسط تا ۹۰ میلیون دلار در سال ایجاد کند. این رقم تقریباً دو برابر درآمد نفتی ماهانه است و یک حرکت مهم به شمار میرود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع دریافت غرامت از کشورهای همسایه یا رژیمهایی که حمله کردهاند نیز بهطور جدی در حال پیگیری است. مجلس قطعاً در کنار دولت برای تحقق این موضوع اقدام خواهد کرد. برخی مجموعهها در شرایط اخیر با مشکلاتی مانند پاس کردن چکها، مسائل مالیاتی، بیمه، تأمین اجتماعی و امور مالی مواجه شدهاند. اگر فعالان گردشگری، رسانهها یا مجموعههای صنفی این مشکلات را به ما منعکس کنند، ما قول میدهیم آن را از طریق مسئولان ذیربط پیگیری کنیم.
عظیمیراد تصریح کرد: در سال گذشته، در حادثه آتشسوزی خردادماه که ۱۷۰ کسبه آسیب دیدند، تمامی مراحل پیگیری بهطور کامل انجام شد. اکنون نیز در حوزه گردشگری همین آمادگی وجود دارد. شرط آن فقط این است که فعالان صنفی مشکلات را اعلام کنند. بسیاری از مجموعهها با وجود فشارهای مالی، نیروهای خود را تعدیل نکردهاند و آنها را حفظ کردهاند؛ انتظار میرود دولت نیز در این شرایط سخت همراهی کند تا از بیکاری نیروها جلوگیری شود. تابآوری فعالان این حوزه قابل تقدیر است و باید تقویت شود. ما نیز بهعنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم پیگیری کنیم تا هر نوع حمایتی که ممکن است، در اختیار فعالان گردشگری قرار گیرد.
