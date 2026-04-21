به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آفرین امامی بیان کرد: عملیات اجرایی آواربرداری تخصصی و جمع‌آوری و تفکیک قطعات آسیب‌دیده تزئینات معماری در تالارهای آینه، برلیان، شمس‌العماره، عمارت بادگیر، تالار الماس و کاخ ابیض (موزه مردم‌شناسی) به پایان رسیده است.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان ادامه داد: این آسیب‌ها که بر اثر موج انفجار پرتابه‌ها در جنگ رمضان به ساختمان‌های واقع در میدان ارگ وارد شده، شامل خساراتی به آینه‌کاری‌ها، قاب‌بندی‌های چوبی، گره‌کاری، خاتم‌کاری، ارسی‌ها و تعدادی لوستر است.

او تصریح کرد: در مرحله دوم، تمرکز بر برچیدن قطعات ناپایدار و تثبیت آن‌ها برای جلوگیری از ریزش بیشتر است و در مرحله سوم، نصب داربست‌های حمایتی برای آثار مرتفع در سالن‌ها انجام خواهد شد.

امامی با تأکید بر نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: آمادگی‌های لازم برای مستندنگاری و پوشش خبری گسترده از سوی رسانه‌های ملی و بین‌المللی فراهم شده است. همچنین مقرر شده کمیته‌های راهبردی و فنی مجموعه برای دقت در فرآیند مرمت، هفته‌ای یک‌بار تشکیل جلسه کنند که تاکنون دو جلسه برگزار شده است.

