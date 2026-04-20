به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی عمارت نوفل‌لوشاتو، نمایش‌های «سلول» و «باخ» از ۸ اردیبهشت روی صحنه می‌روند.

نمایش «سلول» نوشته پوریا گلستانی و محسن زرآبادی‌پور است که به طراحی و کارگردانی محسن زرآبادی‌پور و تهیه‌کنندگی داود نامور زمستان ۱۴۰۴ روی صحنه رفت که با استقبال مخاطبان و میزبانی از نزدیک به ۱۱ هزار تماشاگر، دو ماه اجرا شد.

وحید نفر، حسین میرزاییان، حمید عرب، بردیا دیانت، ارشیا شریعتی، شادی احدی‌فر، محسن بیده، محمدرضا بهشتیان، محسن زرآبادی پور، فرشید بختیاری، اقلیما جهانگیری در «سلول» ایفای نقش می‌کنند.

نمایش «سلول» داستان دو سرباز زندان را روایت می‌کند که تصمیم می‌گیرند شب یلدای خود را با زندانیان بند اعدامی سپری کنند.

نمایش «باخ» به نویسندگی و کارگردانی بهزاد عبدی به تهیه‌کنندگی علی شاهانی نیز دیگر اثر پر مخاطب عمارت نوفل‌لوشاتو در زمستان ۱۴۰۴ بود.

رضا جهانی، علیرضا داوری، بهزاد عبدی، حسین میرزاییان، بهناز نادری بازیگرانی هستند که در «باخ» ایفای نقش می‌کنند.

این نمایش داستان تماشاخانه‌ای است که در آن فروغ و باخ یکدیگر را ملاقات می‌کنند؛ جایی که واقعیت و رویا به یکدیگر پیوند می‌خورند و در این میان رازهایی بر ملا می‌شود.

انتهای پیام/