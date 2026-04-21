به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یحیی رمضانی روز سه‌شنبه یکم اردیبهشت‌ماه جاری در نشست با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: این استان در مسیر جاده باستانی دزپارت قرار داشته است اما به‌علت غفلت از این ظرفیت مهم، نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های آن بهره‌مند شویم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری افزود: این استان جذابیت‌های فراوانی دارد و برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به‌عنوان قطب گردشگری کشور بایستی معرفی این جاذبه‌ها و تقویت زیرساخت‌های گردشگری را در دستور کار قرار داد.

او تصریح کرد: برگزاری رویدادهای گردشگری در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای دستیابی به اهداف توسعه‌ای فرهنگی در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به‌شمار می‌رود.

رمضانی یادآور شد: ظرفیت‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری در تابلوهای تبلیغاتی مهم کشور از جمله آزادراه کاشان به تهران معرفی شود.

انتهای پیام/