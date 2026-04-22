به گزارش میراث آریا، عادل شهرزاد روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، با تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: فاز سوم، عملیات برق‌رسانی به مجموعه آبگرم خست شامل احداث پست برق، نصب ترانس و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تأمین انرژی پایدار در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه گردشگری منطقه افزود: تکمیل زیرساخت‌های آبگرم خست می‌تواند زمینه‌ساز جذب گردشگران سلامت، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی برای روستاهای اطراف و شهرستان بندرلنگه شود.

او اعلام کرد: برای اجرای این فاز، ۱۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی تخصیص یافته و با اتمام عملیات برق‌رسانی، زمینه برای آغاز مراحل بعدی شامل ایجاد امکانات رفاهی و آماده‌سازی محیطی فراهم خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی هرمزگان تأکید کرد: تکمیل زیرساخت گردشگری آبگرم خست یکی از طرح‌های اولویت‌دار استان در بخش گردشگری سلامت است و با تکمیل آن، چشم‌انداز توسعه پایدار گردشگری در غرب استان تقویت می‌شود.

گفتنی است در فازهای اول و دوم ایجاد و تکمیل زیرساخت گردشگری آبگرم خست برق رسانی به طول ۲ کیلومتر و عملیات تسطیح، خاک‌برداری، جدول کاری و بلوک چینی انجام شده بود.

انتهای پیام/