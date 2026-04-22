به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی روز سه‌شنبه یکم اردیبهشت ماه جاری در حاشیه این بازدید گفت: با توجه به اهمیت تاریخی و موقعیت برجسته قلعه پاقلعه بولی در شهرستان چوار، مقرر شد در سال جاری مطالعات کارشناسی، نقشه‌برداری و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حفاظت و مرمت این بنای ارزشمند انجام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: هدف از اجرای این طرح، صیانت و نگهداری از این اثر تاریخی و قرار دادن آن در زمره‌ی بناهای قابل مرمت است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی آن، زمینه رونق گردشگری در منطقه فراهم شود.

به گفته‌ او، در سال گذشته برنامه تعیین عرصه و حریم قلعه به تصویب رسیده و ابلاغ شده و اکنون پیگیری تأمین منابع مالی و اجرای سایر مراحل مرتبط با حفاظت، احیا و بهره‌برداری از بنا در دستور کار اداره‌کل قرار دارد.

او تصریح کرد: در همین راستا، اجرای برنامه‌های مطالعات تخصصی در بخش‌های حفاظت، مرمت و نجات‌بخشی بقایای معماری، انجام نقشه‌برداری دقیق، ایجاد مسیر دسترسی مناسب و در نهایت تهیه طرح جامع مرمت و احیای بنا دنبال خواهد شد و پس از تأمین اعتبار، عملیات اجرایی آغاز می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با اشاره به ویژگی‌های تاریخی این بنا گفت: این قلعه از آثار ارزشمند دوره ساسانی به شمار می‌رود که با بهره‌گیری هوشمندانه از توپوگرافی کوهستانی برای تأمین امنیت ساکنان ساخته شده است. مصالح به کار رفته در ساخت این مجموعه شامل قلوه‌سنگ و گچ نیم‌کوب است و بنا کاربری مسکونی داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام اضافه کرد: قلعه پاقلعه بولی در فهرست آثار ثبت‌شده ملی قرار دارد و از جمله نمونه‌های شاخص معماری نظامی ساسانی در منطقه بولی محسوب می‌شود.

او همچنین از برنامه‌ریزی برای تهیه پرونده روستای پاقلعه بولی جهت معرفی به‌عنوان روستای هدف گردشگری خبر داد و گفت: وجود این قلعه تاریخی، تالاب چکر بولی، باغ‌های انبوه خرما و زیتون و طبیعت بکر منطقه، ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه گردشگری پایدار در این روستا فراهم کرده است.

