به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا حیدری چهارشنبه ۲ اردیبهشت، با اشاره به اینکه این استان ۳۴۰ بنا و محوطه تاریخی ثبت ملی دارد، اظهار کرد: اعتبارات فعلی پاسخگوی حجم بالای نیازهای حفاظتی نیست.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان اظهار کرد: بر اساس مطالعات آسیب‌شناسی و تهیه طرح‌های مرمتی، مرمت ۲۰ بنای تاریخی استان نیازمند ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار است.

او ادامه داد: به دلیل محدودیت‌های مالی، هر ساله بخشی از مرمت‌های ضروری را به وزارتخانه پیشنهاد می‌دهیم تا قسمتی از اعتبار اختصاص یابد که تخصیص اعتبار به صورت سالیانه و مقطعی است.

حیدری اضافه کرد: با روند تخصیص اعتبارات کنونی، بودجه برای مرمت تمامی بناها کافی نیست، بنابراین اداره‌کل میراث‌فرهنگی راهبردهای چندگانه‌ای را برای برون‌رفت از این وضعیت در دستور کار قرار داده و در این راستا شش بنای تاریخی در استان به بخش خصوصی واگذار شده است.

او با تأکید بر اینکه حمایت و همکاری همگانی در این مسیر ضروری است، افزود: میراث تاریخی، سرمایه مشترک و هویت ملی ما است و ضرورت دارد به دغدغه‌ای همگانی تبدیل شود.

معاون میراث‌فرهنگی استان همدان ضمن محکومیت تهاجم اخیر به زیرساخت‌های فرهنگی کشور، گفت: در جریان حملات تجاوزکارانه اخیر ۱۴۰ بنا و محوطه تاریخی ایران مورد هجمه قرار گرفت که این اقدام مصداق بارز تلاش برای پاک کردن حافظه دانش و تمدن بشری است و در همدان خوشبختانه فقط قسمتی از تزئینات آرامگاه باباطاهر آسیب دید.

حیدری با بیان اینکه برای مرمت آثار تاریخی بهره‌گیری از توان مردمی امری ضروری است، اظهار کرد: با توجه به کمبود اعتبار برای مرمت آثار و بناهای تاریخی می‌توان از توان نیروهای داوطلب مردمی از مشاغل مختلف برای نیل به این هدف بهره برد.

او در پایان خاطرنشان کرد: در راستای تحقق شعار سال، مردم می‌توانند در حفظ و نگهداری بناهای تاریخی به این مجموعه کمک کنند.

