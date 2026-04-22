به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید دارابی امروز چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری با حضور مددی فرماندار و با محوریت بررسی اقدامات انجام‌ شده در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری طی سال ۱۴۰۴ و برنامه‌ریزی برای سال آتی در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کمیجان با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه منطقه در حوزه گردشگری و صنایع دستی افزود: میراث فرهنگی و گردشگری از مهم‌ترین زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان کمیجان است و با تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، می‌توان سهم قابل توجهی از اشتغال را در این حوزه به وجود آورد.

او ادامه داد: توسعه مسیرهای گردشگری روستایی، حمایت از هنرمندان صنایع دستی و برگزاری رویدادهای فرهنگی و بومی می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، زمینه رشد اقتصادی و اجتماعی شهرستان را فراهم می‌کند.

