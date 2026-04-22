به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیداحمد برآبادی، اظهار کرد: این همایش با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در هتل کوهستان بیرجند برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در این نشست تخصصی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، دادستان مرکز استان، دادستان‌های شهرستان‌های قاین، زیرکوه، نهبندان، سربیشه و درمیان، همچنین جمعی از فعالان و مدیران حوزه گردشگری از مرکز و شرق استان حضور خواهند داشت.

او تصریح کرد: هدف از برگزاری این نشست، تبیین ظرفیت‌های حمایتی دستگاه قضایی از فعالان گردشگری، بررسی چالش‌های حقوقی این حوزه و ارتقای تعامل میان جامعه قضایی و فعالان صنعت گردشگری است.

برآبادی تاکید کرد: برگزاری این نشست را می‌توان گامی مؤثر در راستای ارتقای تعامل نهادی میان دستگاه قضایی و جامعه گردشگری، تقویت زمینه‌های حقوقی و ایجاد امنیت پایدار برای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری خراسان جنوبی دانست.

