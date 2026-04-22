به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین اهدای اسناد مالکیت مجموعه‌ای از مهم‌ترین آثار تاریخی کشور، پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، در محل سالن جلسات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

در این مراسم، سند مالکیت «کاخ‌گلستان» به‌عنوان یکی از میراث‌های شاخص ثبت‌شده در فهرست جهانی، به‌صورت رسمی اهدا شد و هم‌زمان چهار فقره سند مالکیت دیگر نیز برای آثار ارزشمند «تپه‌هگمتانه»، «پاسارگاد»، «تخت‌جمشید» و «عمارت چهل‌ستون» به‌صورت نمادین به وزیر میراث‌فرهنگی تحویل داده شد.

این اقدام، در چارچوب سیاست‌های کلان دولت برای تثبیت مالکیت حقوقی آثار تاریخی و جلوگیری از تعرض، تصرف یا تداخلات احتمالی در حریم و عرصه این مواریث تمدنی است؛ رویکردی که با تقویت پشتوانه‌های قانونی، بستر صیانت مؤثرتر، مدیریت یکپارچه و بهره‌برداری هوشمندانه از میراث‌فرهنگی را فراهم می‌سازد.

در جریان این آیین، مقامات حاضر با اشاره به ضرورت هم‌افزایی نهادی میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر تهیه و انعقاد تفاهم‌نامه‌ای جامع برای تسریع در روند مستندسازی، صدور اسناد مالکیت و تثبیت وضعیت حقوقی آثار تاریخی کشور تاکید کردند.

کارشناسان این حوزه معتقدند، صدور اسناد مالکیت برای آثار تاریخی نه‌تنها به‌مثابه صدور «شناسنامه حقوقی» برای میراث است، بلکه می‌تواند در مواجهه با چالش‌های حقوقی، دعاوی احتمالی و نیز در فرآیندهای بین‌المللی مرتبط با حفاظت از میراث‌فرهنگی، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

