به گزارش خبرنگار میراثآریا، بر اساس اعلام وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مکان وقوع حماسه شکست عملیات موسوم به «خشم حماسی» دشمن در «دشت مهیار» بهعنوان اثری با شان ملی و تاریخی، در فهرست میراث ملی دفاعمقدس کشور ثبت شد؛ اقدامی که در راستای صیانت از حافظه تاریخی و تقویت روایت ملی از مقاومت و پایداری صورت گرفته است.
این تصمیم در پی رخدادهای نخستین ساعات روز یکشنبه ۱۶ فروردینماه ۱۴۰۵ اتخاذ شد؛ زمانی که در جریان یک عملیات متجاوزانه از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، آسمان جنوب استان اصفهان شاهد فرود هواپیماهای آمریکایی در یک باند متروکه بود. این عملیات که در برخی محافل نظامی با عنوان «طبس ۲» شناخته میشود، با شکست راهبردی مواجه شد و بهعنوان نمونهای شاخص از ناکامی در تحقق اهداف عملیاتی دشمنان ارزیابی شده است.
در جریان این رخداد، عشایر غیور منطقه بهعنوان یکی از مظلومترین اقشار جامعه، هدف تهاجم مستقیم قرار گرفتند؛ با این حال، ایستادگی و واکنش آنان در کنار سایر مؤلفههای بومی و میدانی، به برهم خوردن معادلات پیچیده عملیاتی دشمن انجامید.
منطقه دشت پرزان در شهرستان شهرضا، امروز بهعنوان نماد عینی این حماسه ملی، گواه مقاومت مردانی است که با تکیه بر ایمان، انسجام اجتماعی و شناخت محیط، توانستند در برابر فناوریهای پیشرفته دشمن ایستادگی کنند. سرنگونی هواگردهای متجاوز در این منطقه، بهعنوان نقطه عطفی در تاریخ تقابل نامتقارن ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی تلقی میشود و ثبت ملی این مکان، گامی راهبردی در جهت تثبیت این رویداد در حافظه تاریخی کشور و انتقال آن به نسلهای آینده بهشمار میرود.
