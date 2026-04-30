خلیج فارس نماد حقانیت و مظلومیت ایران در دنیاست

به گزارش خبرنگارمیراث‌آریا، سیدعباس صالحی روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در حاشیه سفر به هرمزگان همزمان با روز ملی خلیج فارس، در جزیره هرمز حضور یافت.



وزیر فرهنگ در حاشیه مراسم اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران به مناسبت شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری خلیج فارس گفت: برای من توفیقی است که در این ایام و در این روز خاص و مبارک، در هرمز هستم. هر وجب ایران مقدس است اما منطقه خلیج فارس، نماد ایران است. ایران با خلیج فارس پیوند دارد و برای این تعبیر، ده‌ها استدلال وجود دارد.



او اظهار کرد: خلیج فارس نماد عزت و مقاومت ایران است. ایران در طول تاریخ، عزت و ایستادگی داشته و خلیج فارس پیشانی این عزت بوده است. خط مقدم تهاجم ستیزی، مرزداران عزیز ایران در خلیج فارس بودند.



وزیر فرهنگ تصریح کرد: خلیج فارس در چنگ تحمیلی رمضان، برگ دیگری بر نمادهای ایران و خلیج فارس افزود. خلیج فارس اکنون نماد حقانیت و مظلومیت ایران در دنیاست. حادثه اندوهناک شهادت کودکان مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای ملوان دنا دو نماد جهانی این مظلومیت هستند.



صالحی افزود: امروز هیچ کس در جهان نیست که حقاقیت و مظلومیت ایران را باور نداشته باشد و این دو بال مظلومیت، پرچم افتخار ایران را تا ابد، بلند خواهد داشت.



وزیر فرهنگ در پایان سخنانش، از مردم هرمز و مرزبانان دریایی خلیج فارس تشکر کرد و گفت: حضور میدانی مردم مرزنشین در ۶۰ روز گذشته، دل‌های مردم ایران را گرم کرده است.



در پایان این مراسم، وزیر فرهنگ، استاندار هرمزگان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، نمایندگان هرمزگان در مجلس و معاونین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان و جمعی مسئولان محلی هرمز، از خانواده شهدا تقدیر کردند.

