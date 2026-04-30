۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۲

استاندار هرمزگان:

خلیج فارس هویت ملی ایرانیان و غیرقابل معامله است/ پیام مقاومت از تنگه هرمز به گوش زورگویان جهان می‌رسد

استاندار هرمزگان در آیین بزرگداشت روز ملی خلیج فارس در جزیره هرمز، با تأکید بر اینکه خلیج فارس هویت ملی و غیرقابل انکار ایران است، گفت: ملت سلحشور ایران با تبعیت از رهبری و یکپارچگی ملی، از کرانه خلیج فارس به رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام می‌کند که در برابر زورگویی هیچ معامله‌ای نخواهند کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، امروز پنج‌شنبه در آیین گرامیداشت دهم اردیبهشت‌ماه، روز ملی خلیج فارس در جزیره هرمز، ضمن خیرمقدم به وزیر ارشاد و سایر مهمانان، اظهار کرد: با وجود شرایط سخت کشور و جنگ نابرابر، امروز از همین نقطه راهبردی یعنی خلیج فارس و دهانه تنگه هرمز، پیام رسای ملت ایران و مردم سلحشور و شهیدپرور هرمزگان به گوش قدرت‌های زورگو خواهد رسید.

استاندار هرمزگان افزود: ملت ایران بر اساس وعده رهبر شهید خود، برای نقش‌آفرینی در برهه‌ای تاریخی برانگیخته شده که امروز گذرگاه تاریخی ایران محسوب می‌شود. نیروهای مسلح با اقتدار خود در دفع تهدیدات امنیت ملی و تمامیت ارضی درخشان عمل کرده‌اند.

او تصریح کرد: به رئیس‌جمهور خیره‌سر آمریکا و نخست‌وزیر کودک‌کش اسرائیل اعلام می‌کنم که با دشمن زبونی که پایبند به هیچ اصولی از حقوق بشر نیست، هیچ معامله‌ای نخواهیم کرد.کنترل هوشمند تنگه هرمز، به یاد شهدای این مرزوبوم، یک اقدام راهبردی بود که امروز دست برتر را در معادلات بین‌المللی و مذاکرات دیپلماتیک ایجاد کرده است.

آشوری تازیانی با اشاره به واقعه «جنگ رمضان» و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و بسیاری از سرداران، مسئولان، کودکان بیگناه و مظلوم و مردان و زنان این سرزمین، خاطرنشان کرد: به رغم همه خسارت‌های جبران‌ناپذیر، آنچه شکل گرفته، وحدت و انسجام ملی است. امروز با پشتیبانی ملت از رهبری و نیروهای مسلح، یکپارچگی بین قوا حاکم است.

استاندار هرمزگان در پایان تأکید کرد: خلیج فارس هویت ملی ماست؛ هویتی که نه قابل معامله است و نه کتمان‌پذیر. این نام در «جنگ رمضان» ثابت کرد که ظرفیت نیروی انسانی این خطه برای پاسخ به قدرت‌های سلطه کافی است. امروز به برکت خون شهدا، ملت یکپارچه و همصدا در صیانت از خلیج همیشه فارس ایستاده‌اند.

