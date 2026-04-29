به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور گفت: «سند ملی موزههای ایران» بهعنوان یکی از مهمترین اسناد بالادستی حوزه میراثفرهنگی، در جلسه روز سهشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
او افزود: این سند حاصل ماهها کار کارشناسی، همفکری با متخصصان، مدیران و دانشگاهیان و بررسی تجارب داخلی و بینالمللی است و بهعنوان نقشه راهی جامع، مسیر آینده موزهداری ایران را در ابعاد مختلف ترسیم میکند.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور تأکید کرد که تصویب این سند، جایگاه موزهها را از سطحی صرفاً نمایشی به نهادی اثرگذار در حکمرانی فرهنگی، هویتسازی ملی، آموزش عمومی و توسعه پایدار ارتقا میدهد.
او افزود: اهمیت «سند ملی موزههای ایران» بر این است که حکمرانی واحد و یکپارچه در بحث مربوط به موزه و موزهداری در ایران ایجاد میکند.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور تصریح کرد: این افتخار جمهوری اسلامی ایران است در جنگ تحمیلی هشت ساله، سازمان میراث فرهنگی تشکیل میشود؛ در جنگ ۱۲ روزه، سند ملی میراث فرهنگی و در جنگ رمضان هم سند ملی موزه و موزهداری در ایران را مصوب میکند. این موضوع بیانگر اهتمام حکمرانی و مدیریت عالی کشور نسبت به میراث فرهنگی است.
دارابی در پایان تأکید کرد که تصویب «سند ملی موزههای ایران» گامی مهم در مسیر تحول موزهداری کشور است و با اجرای صحیح آن، میتوان موزهها را به نهادهایی پویا، مردمی و اثرگذار در عرصه فرهنگی تبدیل کرد و جایگاه آنها را در سطح ملی و بینالمللی ارتقا داد.
انتهای پیام/
نظر شما