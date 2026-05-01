۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۹

استاندار هرمزگان در اختتامیه جشنواره خلیج فارس:

نام خلیج فارس با خون شهدا در تاریخ ماندگار شده است

استاندار هرمزگان در آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری خلیج فارس در میناب، با تأکید بر جایگاه تاریخی و هویتی خلیج فارس، گفت: خلیج فارس بخشی از هویت ملی ایران است که در طول تاریخ با ایثار، مقاومت و خون شهدا تثبیت و ماندگار شده است.

به گزارش خبرنگارمیراث‌آریا، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان شامگاه پنج‌شنبه دهم اردیبهشت‌ماه در آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری خلیج فارس که در شهرستان میناب برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و همزمانی این مراسم با روز ملی خلیج فارس، بر اهمیت پاسداشت هویت تاریخی و ملی این پهنه آبی تأکید کرد.

استاندار هرمزگان با اشاره به جایگاه شهدا در حفظ عزت و استقلال کشور عنوان کرد: ملت ایران همواره در مسیر دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های خود، راه ایثار و شهادت را انتخاب کرده و همین فرهنگ شهادت‌طلبی، رمز اقتدار و سربلندی کشور در برابر تهدیدها و دشمنی‌ها بوده است.

او با بیان اینکه روز ملی خلیج فارس فرصتی برای یادآوری ریشه‌های تاریخی و تمدنی ایران است، افزود: خلیج فارس تنها یک نام جغرافیایی نیست، بلکه بخشی از هویت ملی و تاریخی ایران به شمار می‌رود که در طول قرن‌ها در اسناد بین‌المللی ثبت و تثبیت شده است.

آشوری تازیانی مطرح کرد: امروز نام خلیج فارس با خون شهدا و ایثار فرزندان این سرزمین پیوند خورده و هرگونه تلاش برای تحریف این واقعیت تاریخی، محکوم به شکست است.

استاندار هرمزگان با اشاره به حوادث تلخ و شهادت جمعی از فرزندان هرمزگان در سال گذشته گفت: استان هرمزگان در ماه‌های اخیر شاهد رخدادهای تلخ و جان‌سوزی بود و شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب و کشور کرد؛ از شهدای حادثه بندر شهید رجایی گرفته تا شهدای جنگ و دانش‌آموزان شهید میناب که امروز یاد و نام آن‌ها مایه افتخار و سربلندی ملت ایران است.

نماینده عالی دولت در هرمزگان تأکید کرد: برگزاری این جشنواره در جوار مزار شهدا، نمادی از پیوند فرهنگ، هنر و مقاومت  است و نشان می‌دهد که هنر می‌تواند زبان گویای ایثار و حماسه باشد.

استاندار هرمزگان نقش هنرمندان و فعالان فرهنگی را در عرصه تبیین حقایق و مقابله با جنگ نرم دشمن بسیار مهم دانست و گفت: امروز در کنار جنگ سخت، جنگ روایت‌ها و جنگ رسانه‌ای نیز جریان دارد و هنرمندان و اصحاب رسانه در خط مقدم این میدان قرار دارند.

‌او افزود: هنرمندان با تولید آثار فرهنگی و هنری می‌توانند حقیقت مقاومت، مظلومیت شهدا و واقعیت‌های تاریخی کشور را برای نسل‌های آینده ماندگار کنند.

آشوری تازیانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انسجام ملی و هدایت‌های مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: اقتدار امروز ایران حاصل ایستادگی، مقاومت و وحدت ملی است و با تکیه بر همین سرمایه اجتماعی، کشور مسیر عزت و پیشرفت خود را ادامه خواهد داد.

