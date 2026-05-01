رونمایی از لوح ثبت ملی مکان رویداد مدرسه «شجره طیبه» میناب

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عادل شهرزاد مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان شامگاه پنجشنبه ۱۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ اعلام کرد: لوح ثبت ملی مکان رویداد مدرسه شجره طیبه در محل مقتل شهدای مظلوم میناب رونمایی شد.
او با اشاره به اهمیت این ثبت ملی اظهار کرد: مدرسه شجره طیبه میناب یکی از مهمترین مکانهای رویداد مرتبط با جنگ رمضان است؛ رویدادی که طی آن ۱۶۸ نفر از دانشآموزان و مردم بیدفاع به شهادت رسیدند.
شهرزاد افزود: ثبت ملی این مکان رویداد گامی ارزشمند در پاسداشت میراث معنوی و مستندسازی وقایع مرتبط با دفاع مقدس در هرمزگان است. امروز با رونمایی از این لوح، مسئولیت ما در حفاظت، معرفی و بازنمایی دقیق این واقعه تاریخی بیش از گذشته شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان ابراز امیدواری کرد که با تکمیل مستندات و اجرای برنامههای معرفی، یادمان عملیات رمضان به یکی از محورهای شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و دفاع مقدس در میناب تبدیل شود.
انتهای پیام/
نظر شما