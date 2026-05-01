رونمایی از لوح ثبت ملی مکان رویداد مدرسه «شجره طیبه» میناب

همزمان با روز ملی خلیج فارس آیین رونمایی از لوح ثبت ملی مکان رویداد مدرسه شجره طیبه میناب با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار هرمزگان، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، عضو مجلس خبرگان رهبری، معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عادل شهرزاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان شامگاه پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد: لوح ثبت ملی مکان رویداد مدرسه شجره طیبه در محل مقتل شهدای مظلوم میناب رونمایی شد.

او با اشاره به اهمیت این ثبت ملی اظهار کرد: مدرسه شجره طیبه میناب یکی از مهم‌ترین مکان‌های رویداد مرتبط با جنگ رمضان است؛ رویدادی که طی آن ۱۶۸ نفر از دانش‌آموزان و مردم بی‌دفاع به شهادت رسیدند.

شهرزاد افزود: ثبت ملی این مکان رویداد گامی ارزشمند در پاسداشت میراث معنوی و مستندسازی وقایع مرتبط با دفاع مقدس در هرمزگان است. امروز با رونمایی از این لوح، مسئولیت ما در حفاظت، معرفی و بازنمایی دقیق این واقعه تاریخی بیش از گذشته شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان ابراز امیدواری کرد که با تکمیل مستندات و اجرای برنامه‌های معرفی، یادمان عملیات رمضان به یکی از محورهای شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و دفاع مقدس در میناب تبدیل شود.

