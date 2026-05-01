تسریع در اجرای پروژه میدان امام(ره) ارومیه ضرورت دارد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نشست بررسی و رفع موانع پروژه سرمایه‌گذاری میدان امام(ره) ارومیه که روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، با حضور آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه، معاونان و کارشناسان، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، نماینده سرمایه‌گذار و نماینده دانشگاه ارومیه به‌عنوان مشاور پروژه برگزار شد، آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این جلسه، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، با تأکید بر حساسیت‌های حفظ هویت تاریخی این محدوده، اظهار کرد: اجرای دقیق، منسجم و هماهنگ این پروژه، با رعایت تمامی ضوابط میراثی، می‌تواند نقش به‌سزایی در ارتقای سیمای شهری، و رونق گردشگری در بافت مرکزی ارومیه ایفا کند.

او همچنین بر لزوم هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های خدمات‌رسان و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برای تسریع در روند اجرای طرح تاکید کرد و افزود: ضرورت رعایت دقیق اصول فنی و حفظ اصالت و هویت تاریخی و فرهنگی میدان امام(ره) ضروری است.

صفری استارت این پروژه پس از سال‌ها رکود را نتیجه همایش بین‌المللی اینوا، پیگیری‌های استاندار و اهتمام جدی و ارزشمند شهردار و همراهی اعضای شورای اسلامی شهر دانست و از جدیت، شهردار ارومیه در انجام پروژه‌های فرهنگی و تاریخی قدردانی کرد.

در ادامه این جلسه، آیدین رحمانی، شهردار ارومیه انجام سریع این پروژه را از اولویت های جدی شهرداری ارومیه دانست و از وجود هماهنگی کامل بین استانداری، شورای شهر، شهرداری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان در انجام این پروژه مهم خبر داد.

او در نظر گرفتن الزامات ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه را از اولویت های تمام دستگاه‌ها در طراحی جدید میدان بزرگ امام دانست.

نمایندگان دستگاه‌های مختلف نیز ضمن ارائه‌ گزارش از حوزه فعالیت خود، موانع و نیازهای اجرایی پروژه را مطرح کردند و تصمیماتی نیز در خصوص رفع مشکلات زیرساختی، تسهیل امور اداری و پیگیری میدانی روند پیشرفت پروژه با تمرکز بر استانداردهای حفاظتی اتخاذ شد.

گفتنی است، پروژه سرمایه‌گذاری میدان امام خمینی (ره) ارومیه از جمله طرح‌های مهم شهری است که با سرمایه‌گذاری ۶۰۰۰ میلیارد تومانی و با هدف احیای بافت تاریخی و ارتقای جذابیت گردشگری در مرکز شهر ارومیه در حال اجراست و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی و مدیریت شهری ارومیه اهتمام ویژه‌ای به پیشبرد سریع، اصولی و مطابق با ضوابط میراثی آن دارند.

