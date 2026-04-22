به گزارش خبرنگار میراثآریا، احمد حمزهزاده امروزچهارشنبه دوم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با بیان اینکه آذربایجانشرقی بهواسطه برخورداری از ظرفیتهای متنوع تاریخی، فرهنگی، طبیعی و روستایی یکی از مقاصد مهم گردشگری در شمالغرب کشور محسوب میشود، بیان کرد: با نزدیک شدن به ماههای پرتقاضای سفر، برنامهریزی برای ارتقای آمادگی زیرساختهای گردشگری و افزایش سطح نظارت بر روند خدماترسانی در تأسیسات گردشگری استان با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی ادامه داد: در این راستا بازدیدهای میدانی و پایشهای مستمر از هتلها، مهمانپذیرها، مجتمعهای گردشگری، اقامتگاههای بومگردی، سفرهخانههای سنتی و دفاتر خدمات مسافرتی در دستور کار قرار گرفته است تا وضعیت ارائه خدمات، رعایت نرخنامههای مصوب، کیفیت خدماترسانی و الزامات بهداشتی و ایمنی این مراکز بهصورت دقیق ارزیابی شود.
او افزود: نظارت بر تأسیسات گردشگری تنها به بررسی ظاهری خدمات محدود نمیشود، بلکه نحوه پاسخگویی به گردشگران، رعایت استانداردهای حرفهای، کیفیت امکانات و همچنین میزان رضایتمندی مسافران از خدمات ارائهشده نیز مورد توجه تیمهای نظارتی قرار دارد.
حمزهزاده با اشاره به اجرای گشتهای مشترک نظارتی گفت: این بازدیدها در قالب تیمهای تخصصی و با همکاری دستگاههای مرتبط از جمله تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهادهای نظارتی انجام میشود تا در کنار کنترل قیمتها و رعایت نرخنامهها، مسائل مرتبط با بهداشت، ایمنی و کیفیت خدمات نیز بهصورت دقیق پایش شود.
مدیرکل میراثفرهنگی آذربایجانشرقی تأکید کرد: تأسیسات گردشگری بهعنوان مهمترین حلقه ارتباط گردشگران با مقصد سفر، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری تجربه سفر دارند و توجه به استانداردهای خدماتی و جلب رضایت گردشگران میتواند در تقویت جایگاه گردشگری استان نقش مؤثری ایفا کند.
او همچنین با اشاره به برنامههای ادارهکل برای ارتقای سطح خدمات گردشگری در استان گفت: در کنار نظارتهای میدانی، برگزاری دورههای آموزشی برای فعالان صنعت گردشگری، تعامل نزدیک با بخش خصوصی و پایش مستمر وضعیت خدماترسانی از جمله اقداماتی است که با هدف ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و افزایش آمادگی استان برای میزبانی از گردشگران انجام میشود.
حمزهزاده در پایان خاطرنشان کرد: آذربایجانشرقی با بیش از چهار هزار اثر تاریخی شناساییشده، بیش از ۲ هزار و ۲۰ اثر ثبت ملی و ۶ اثر ثبت جهانی از جمله مجموعه بازار تاریخی تبریز، کلیساهای ثبت جهانی، سه کاروانسرای ثبت جهانی و روستای تاریخی کندوان در کنار سایر جاذبههای طبیعی نظیر ژئوپارک ثبت جهانی ارس، یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور به شمار میرود و در همین راستا تلاش میشود با تقویت زیرساختهای گردشگری، استمرار نظارتها و ارتقای استانداردهای خدماتی، شرایط مناسبی برای میزبانی شایسته از گردشگران در فصل پیشرو فراهم شود.
