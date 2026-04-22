۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۸

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی تأکید کرد:

تشدید نظارت بر تأسیسات گردشگری استان همزمان با آغاز فصل سفر/ کیفیت خدمات گردشگری خط قرمز بازدیدهای نظارتی‌ست

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به آغاز تدریجی فصل سفر در استان از تشدید نظارت‌ها و پایش‌های میدانی از تأسیسات گردشگری خبر داد و گفت: ارتقای کیفیت خدمات و صیانت از حقوق گردشگران در اولویت برنامه‌های نظارتی اداره‌کل قرار دارد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد حمزه‌زاده امروزچهارشنبه دوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی به‌واسطه برخورداری از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی، طبیعی و روستایی یکی از مقاصد مهم گردشگری در شمال‌غرب کشور محسوب می‌شود، بیان کرد: با نزدیک شدن به ماه‌های پرتقاضای سفر، برنامه‌ریزی برای ارتقای آمادگی زیرساخت‌های گردشگری و افزایش سطح نظارت بر روند خدمات‌رسانی در تأسیسات گردشگری استان با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در این راستا بازدیدهای میدانی و پایش‌های مستمر از هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، مجتمع‌های گردشگری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، سفره‌خانه‌های سنتی و دفاتر خدمات مسافرتی در دستور کار قرار گرفته است تا وضعیت ارائه خدمات، رعایت نرخ‌نامه‌های مصوب، کیفیت خدمات‌رسانی و الزامات بهداشتی و ایمنی این مراکز به‌صورت دقیق ارزیابی شود.

او افزود: نظارت بر تأسیسات گردشگری تنها به بررسی ظاهری خدمات محدود نمی‌شود، بلکه نحوه پاسخگویی به گردشگران، رعایت استانداردهای حرفه‌ای، کیفیت امکانات و همچنین میزان رضایت‌مندی مسافران از خدمات ارائه‌شده نیز مورد توجه تیم‌های نظارتی قرار دارد.

حمزه‌زاده با اشاره به اجرای گشت‌های مشترک نظارتی گفت: این بازدیدها در قالب تیم‌های تخصصی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهادهای نظارتی انجام می‌شود تا در کنار کنترل قیمت‌ها و رعایت نرخ‌نامه‌ها، مسائل مرتبط با بهداشت، ایمنی و کیفیت خدمات نیز به‌صورت دقیق پایش شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: تأسیسات گردشگری به‌عنوان مهم‌ترین حلقه ارتباط گردشگران با مقصد سفر، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری تجربه سفر دارند و توجه به استانداردهای خدماتی و جلب رضایت گردشگران می‌تواند در تقویت جایگاه گردشگری استان نقش مؤثری ایفا کند.

او همچنین با اشاره به برنامه‌های اداره‌کل برای ارتقای سطح خدمات گردشگری در استان گفت: در کنار نظارت‌های میدانی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای فعالان صنعت گردشگری، تعامل نزدیک با بخش خصوصی و پایش مستمر وضعیت خدمات‌رسانی از جمله اقداماتی است که با هدف ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و افزایش آمادگی استان برای میزبانی از گردشگران انجام می‌شود.

حمزه‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: آذربایجان‌شرقی با بیش از چهار هزار اثر تاریخی شناسایی‌شده، بیش از ۲ هزار و ۲۰ اثر ثبت ملی و ۶ اثر ثبت جهانی از جمله مجموعه بازار تاریخی تبریز، کلیساهای ثبت جهانی، سه کاروانسرای ثبت جهانی و روستای تاریخی کندوان در کنار سایر جاذبه‌های طبیعی نظیر ژئوپارک ثبت جهانی ارس، یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور به شمار می‌رود و در همین راستا تلاش می‌شود با تقویت زیرساخت‌های گردشگری، استمرار نظارت‌ها و ارتقای استانداردهای خدماتی، شرایط مناسبی برای میزبانی شایسته از گردشگران در فصل پیش‌رو فراهم شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405020200144
مجید فرامرزی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha