گردشگری خراسان جنوبی در مسیر پیشرفت با حمایت قضایی و رفع موانع نظارتی/ ضرورت نقش گردشگری در اقتصاد مقاومتی و هویت فرهنگی

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، گردشگری را حوزه‌ای چندوجهی دانست که علاوه بر منافع اقتصادی و اشتغال‌زایی، نقشی کلیدی در معرفی فرهنگ، تاریخ و هویت استان ایفا می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های این صنعت، آن را یکی از مصادیق تحقق اقتصاد مقاومتی و شعار سال خواند و افزود: تمامی تأسیسات گردشگری استان، در کنار فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال، به معرفی فرهنگ، تاریخ و هویت استان می‌پردازند.

او همچنین از جذب اعتبارات خوب در سال ۱۴۰۴، خصوصاً در حوزه تسهیلات و وام‌های قرض‌الحسنه برای کمک به تأسیسات گردشگری و رونق صنعت توریسم استان خبر داد و یادآور شد: در دوران جنگ تحمیلی، بسیاری از تأسیسات گردشگری استان با ارائه تخفیف‌های قابل توجه ۲۰ تا ۸۰ درصد به آسیب‌دیدگان جنگ و همچنین رایگان‌سازی اسکان آموزش و پرورش در نوروز امسال، نقش حمایتی خود را ایفا کرده‌اند.

برآبادی جامعه گردشگری استان را جامعه‌ای دلسوز برای ایران و نظام توصیف کرد.

نقش فعالان گردشگری در مخابره صدای ایران و اهمیت خانواده‌محوری

محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، فعالان گردشگری را سفیران فرهنگی دانست که صدای ایران اسلامی را از طریق فعالیت‌های خود به جهان مخابره می‌کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از فعالان این حوزه درخواست کرد تا در برنامه‌های خود، به‌ویژه تورهای گردشگری و مراسم‌ها، بر مقوله خانواده محوریت بخشند و آن را در راستای حفظ نظام، به عنوان اولین ساختار اجتماعی، برنامه‌ریزی کنند.

او رویکرد مهم گردشگری را حفظ سلامت جامعه عنوان کرد و بر ضرورت فعالیت گردشگری در کنار نظام بهداشت و سلامت تأکید کرد.

عبداللهی در عین حال، مخالفت خود را با نظارت‌های سلیقه‌ای و تفسیرهای فردی از قانون که موجب گریز سرمایه‌گذاران می‌شود، اعلام کرد و خاطرنشان کرد: مجموعه حاکمیت به دنبال تلفیق اقتصاد، درآمدزایی و قوانین حاکمیتی است و نمی‌توان به یکی از این مقوله‌ها پرداخت و از سایرین غافل شد.

حمایت قضایی؛ گامی در جهت توسعه گردشگری در شرایط جنگی

حجت‌الاسلام زارع حسینی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان، با تبریک دهه کرامت و گرامیداشت یاد شهدا، بر حمایت قضایی از فعالیت‌های حوزه گردشگری به عنوان یک پیشران اقتصادی در شرایط جنگی تأکید کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان با اشاره به آسیب‌های وارد شده به بخش صنعت به دلیل جنگ، گردشگری را صنعتی دانست که می‌تواند در مسیر بازسازی و توسعه اقتصادی، کمک‌کننده باشد.

او با توجه به امنیت استان و درگیری کمتر آن در مسائل جنگی، پیش‌بینی کرد که با فعال شدن مجدد گردشگری داخلی، مردم به منطقه کویر مرکزی باز خواهند گشت و بر لزوم معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های منطقه تأکید کرد.

زارع حسینی هدف اصلی جلسه را شنیدن مشکلات از زبان فعالان گردشگری و یافتن راه‌حل برای آن‌ها عنوان کرد.

چالش نظارت‌های چندگانه و مطالبه کمیته حمایت قضایی

محمد آذرکار، عضو انجمن هتل‌داران خراسان جنوبی، از تعدد ۱۱ نهاد نظارتی بر فعالیت‌های اقامتی در تأسیسات گردشگری ابراز گله‌مندی کرد و خواستار افزایش حمایت‌های مؤثر از این بخش شد.

عضو انجمن هتل‌داران خراسان جنوبی با اشاره به آسیب‌های وارده به این صنعت در دوران کرونا و جنگ، نسبت به پیامدهای منفی عدم حمایت، از جمله تعدیل نیرو و محدودیت فعالیت‌ها، هشدار داد.

آذرکار پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان حمایت قضایی از تأسیسات گردشگری را در ساختار کارگروه رفع موانع تولید استان، ارائه کرد.

تعدد نهادهای نظارتی؛ مانعی بر سر راه جذب سرمایه‌گذار

سجاد کفاش‌زاده، رئیس انجمن حرفه‌ای مجتمع‌های گردشگری و آب‌درمانی خراسان جنوبی، ضمن تأکید بر جایگاه برجسته جامعه گردشگری و صنایع‌دستی به عنوان یکی از بزرگترین مراکز سرمایه‌گذاری انسانی و اقتصادی، به چالش نظارت‌های بیش از حد و گاه غیرضروری اشاره کرد.

رئیس انجمن حرفه‌ای مجتمع‌های گردشگری و آب‌درمانی خراسان جنوبی این روند را عامل بروز مشکلات متعدد و دلسردی سرمایه‌گذاران دانست و نسبت به تأثیر منفی آن بر روند رشد و توسعه صنعت گردشگری هشدار داد.

