۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۷

دولتخانه صفوی قزوین میزبان دختران مینودری

دولتخانه صفوی قزوین میزبان دختران مینودری

همزمان با دهه کرامت و به‌مناسبت گرامیداشت تولد حضرت معصومه (س) و روز دختر، همایش بزرگ دختران مینودری با عنوان «دخترم افتخار ایران» با حضور پرشور دختران قزوینی در محوطه عمارت تاریخی چهلستون برگزار شد و جلوه‌ای از نشاط، خودباوری و هویت ایرانی، اسلامی دختران این کهن‌دیار را به نمایش گذاشت.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، این اجتماع بزرگ روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شد و نمایشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، بازدید رایگان از کاخ چهلستون، کاشت نهال یادبود دختران شهید جنگ رمضان، اجرای ورک‌شاپ خوشنویسی، برپایی زنجیره انسانی دختران با پرچم ایران، اجرای سرود همخوانی ای‌ایران، شاهنامه‌خوانی، اجرای برنامه دختران ورزشکار، برگزاری مسابقه و قرائت صلوات خاصه با حضور خادمین امام رضا (ع) همراه با پرچم حضرت از جمله برنامه‌های این رویداد بود.

دولتخانه صفوی قزوین میزبان دختران مینودری

همچنین استقرار چایخانه رضوی، استقرار کتابخانه سیار، ارائه غرفه‌های مشاوره روان‌شناسی و غرفه‌های هلال‌احمر از دیگر برنامه‌های این رویداد فرهنگی اجتماعی به‌شمار می‌رود.

 هدف از برگزاری این اجتماع، پاسداشت مقام دختران و ایجاد فضایی پرنشاط برای حضور آنان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بود.

دولتخانه صفوی قزوین میزبان دختران مینودری

کد خبر 1405020500200
فرزانه فتحی
دبیر مرضیه امیری

