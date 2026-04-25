۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۵

رئیس هیأت ترای آتلون شهرستان قشم منصوب شد

با حکم حسن مقصودلو، رئیس هیأت ترای آتلون استان هرمزگان، حمیدرضا خواجه‌پور به عنوان رئیس هیأت ترای آتلون شهرستان قشم منصوب شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در آیین معارفه رئیس هیأت ترای آتلون قشم که با حضور مسئولان ورزشی شهرستان برگزار شد، رضا دریایی، رئیس اداره ورزش و جوانان قشم ضمن بزرگداشت یاد و خاطره امام قائد و شهدای جنگ رمضان، گفت: با توجه به ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی و شرایط ساحلی و دریایی مناسب جزیره، فعال‌سازی رشته ترای آتلون در قشم ضرورتی انکارناپذیر بود که با همکاری هیأت استانی و معرفی فردی شایسته، امروز به اجرا درآمد.

در ادامه، حمیدرضا خواجه‌پور رئیس جدید هیأت ترای آتلون شهرستان قشم ضمن تشریح برنامه‌های آینده گفت: قشم می‌تواند به قطب ملی ورزش‌های مرتبط با آب و دریا، به‌ویژه رشته‌های سه‌گانه شامل دومی‌دانی، دوچرخه‌سواری و شنا، تبدیل شود و در رأس توسعه گردشگری ورزشی کشور قرار گیرد.

او همچنین راه‌اندازی کمپین سریع‌ترین کودک جزیره با هدف کشف استعدادهای ورزشی در میان کودکان و نوجوانان و پویش جمعه‌های سه‌گانه با محوریت شناخت میراث فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری روستاها دو محور اصلی برنامه‌های هیأت معرفی کرد.

خواجه‌پور با اشاره به ویژگی‌های خاص اقلیم و فیزیولوژی ساکنان جزیره، افزود: ترکیب منحصربه‌فرد دریا و سرمایه انسانی قشم زمینه‌ساز تبدیل آن به بهترین نقطه ایران برای توسعه ورزش‌های مرتبط با آب، از جمله شنا، دوچرخه‌سواری و دو و می‌دانی است.

در بخش پایانی مراسم، اعضای کمیته‌های هیأت ترای آتلون قشم نیز احکام خود را دریافت کردند. اسامی اعضا به شرح زیر است:
مریم جنابی – دبیر هیأت
جمیله زارع – رئیس کمیته استعدادیابی و قهرمانی
معصومه مشار – رئیس کمیته پشتیبانی و توسعه استراتژیک
آوا شادمانی – رئیس کمیته گردشگری ورزشی
مرتضی فاخری – رئیس کمیته آموزش، مربیان و داوران
مسعود دریانورد – رئیس کمیته مسابقات و رویدادها
سیمین شکوهی – خزانه‌دار و رئیس کمیته مالی

حمیدرضا خواجه‌پور دارای بیش از ۱۴ سال سابقه تدریس علوم دریایی در مقاطع آموزشگاهی، دانشگاهی و نظامی است و فعالیت‌های مؤثری در کمیته استعدادیابی سازمان تربیت بدنی، فدراسیون ژیمناستیک، نجات غریق و غواصی و انجمن موج‌سواری ایران در کارنامه خود دارد.

