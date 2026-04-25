برگزاری جشنواره ملی عکس «مادر، آغاز جاودانگی» در مشهد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این جشنواره، با نگاهی فراتر از تعریف فردی مادر، در پاسداشت مقام مادر عینی به‌ عنوان سرچشمه مهر، هویت‌ بخش انسان ، بنیان‌گذار پیوندهای ماندگار اجتماعی و جوانی جمعیت، «مادر وطن» به‌عنوان بستر رشد و تعالی علمی، فرهنگی و اجتماعی، «مادر طبیعت» به‌عنوان نماد رویش و بخشندگی برگزار می‌شود.

مراسم افتتاحیه این جشنواره با حضور مدیر کل امور فرهنگی استانداری خراسان رضوی و معاون هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مدیر امور بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کشور و جمعی از هنرمندان پیشکسوت عکاس، برگزار و از پوستر جشنواره نیز رونمایی شد.

اسحاق ریگی دبیر جشنواره با تشریح اهداف و رویکردهای این رویداد، بر ضرورت توجه هنرمندان به بازنمایی جایگاه مفهوم والای مادر در همه ابعاد تأکید و با اشاره به روند شکل‌گیری این رویداد هنری افزود: از شهریور ماه سال گذشته گفت‌و گوهایی درباره برگزاری جشنواره مادر آغاز شد. پس از برگزاری نشست‌های تخصصی و جمع‌بندی نهایی، از یکی از همکاران هنرمند که از شاخصه‌های علمی و فنی لازم برخوردار بود به‌عنوان دبیر هنری برای تدوین بخش‌های هنری و فراخوان دعوت به عمل آمد و در آبان‌ ماه نیز فرآیندهای اجرایی دنبال شد.

او افزود: دبیر هنری جشنواره نجمه وحدتی است و اسحاق ریگی، سید علی سیدی، حسین کریم‌زاده، عطاالله عطاران، محمدرضا پهلوان، سیده نسرین شاه‌محمدی، نجمه وحدتی، ملیحه خزیمه، فاطمه کوثر ریگی و اکرم مجرد داوران چهار بخش این جشنواره هستند.

ریگی ادامه داد: چهار بخش هنرمندان حرفه‌ای، شهروندی، دانشجویی و دانش‌آموزی، بخش های مختلف این جشنواره هستند و برای تمامی بخش‌های چهارگانه در قالب جوایز نقدی و بورسیه‌های آموزشی تخصصی با رویکرد کارآفرینی و هدایت شغلی جمعا مبلغ 850 میلیون تومان تخصیص داده شده است.

او مهلت ارسال آثار را ۳ اردیبهشت تا ۳ خرداد ۱۴۰۵ به مدت یک ماه اعلام کرد و گفت: شرکت‌کنندگان می‌توانند از طریق QR کدی که در پوستر جشنواره در اختیار آنان قرار داده شده، وارد گروه مربوطه شده و راهنمای ارسال آثار را دریافت کنند.

مجتبی خان‌ قیطانی معاون هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نیز با تأکید بر تفاوت، نگاه کردن و دیدن تصریح کرد: هنرمندان تربیت شده‌اند که خوب ببینند و می‌توانند شمه‌ای از نظم کلی هستی را به دیگران معرفی کنند. بهار گنجی شگفت‌انگیز است که خداوند برای بشر قرار داده و این تکلیف جامعه اسلامی و هنرمندان است که این گنج را بشناسند؛ هم خود اثر بگیرند و هم اثر بگذارند.

محمدرضا پهلوان یکی از داوران و مدیر روابط‌عمومی جشنواره ملی عکس «مادر آغاز جاودانگی»، نیز در سخنانی با اشاره به جایگاه رفیع عکاسی در تمدن اسلامی خاطرنشان کرد: به نظر، هنر عکاسی را باید مادر تمام هنرهای تجسمی نامید. زیرا تمامی دیگر هنرها، با عکس و عکاسی عجین شده‌اند.

او افزود: اولین تصویری که در ذهن انسان نخستین نقش بست، همان عکس بود و امروز هم با عکس ، تمامی هنرهای تجسمی، معرفی می‌شوند.

پهلوان ادامه داد: در تمام تمدن‌های دیرینه بشری، و در تاریخ چند هزار ساله ایران، الهه مادر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و در قرآن کریم، سخنان پیامبر اکرم ( ص ) و ائمه اطهار (علیهم‌السلام) از جایگاه والای مادر، صحبت شده است و ما هم اکنون مدیون مادران و همسران شهدای عزیز هستیم.

جشنواره ملی عکس مادر، آغاز جاودانگی توسط موسسه فرهنگی هنری همایش‌سازان آشنا ، خانه خلاق و نوآوری‌های دیجیتال نیتک، آموزشگاه آزاد هنر تجسمی سرزمین اوشیدا و با حمایت استانداری و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، شورای فرهنگ عمومی استان و همراهی بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) پارک فنآوری اطلاعات و مجموعه ملکا برگزار می‌شود.

