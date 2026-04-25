به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا امیری آشتیانی امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: این نشست با حضور معاونت فرمانداری آشتیان، نمایندگان شهرداری و اعضای انجمن در فضای اصیل منزل تاریخی معتمدالایاله این شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آشتیان اظهار کرد: بر اساس توافقات صورت‌گرفته، طرح پیشنهادی موزه در سه طبقه و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا خواهد شد.

او در پایان با اشاره به رویکرد همکاری میان نهادهای شهری و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های نهایی با سرمایه‌گذار برای احداث ساختمان جدید موزه در زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع در انتهای بازار سنتی شهر مورد بررسی و توافق قرار گرفت.

فضاهای پیش‌بینی‌شده در این مجموعه شامل سالن نمایش آثار خطی، کافه کتاب، سالن اجتماعات فرهنگی، کتابخانه تخصصی، کتابفروشی، مخزن نگهداری نسخ و بخش‌های جانبی خدماتی است.



