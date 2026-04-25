۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۳

روز معمار؛ فرصتی برای تجدید پیمان با هویت معماری ایران

روز معمار؛ فرصتی برای تجدید پیمان با هویت معماری ایران

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، به همراه جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، از روند اجرای طرح مرمت و احیای عمارت تاریخی محسنی در شهر اراک بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، این بازدید که با حضور زندیه وکیلی استاندار،  علی بیگی فرماندار، روز گذشته انجام شد بر اهمیت حفاظت از میراث معماری و ارج نهادن به تلاش‌های معماران برجسته کشورمان تأکید داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی در حاشیه این بازدید، ضمن تبریک روز معمار به تمامی جامعه مهندسی و معماری کشور، به‌ویژه فعالان این عرصه در استان مرکزی، اظهار کرد: روز معمار، فرصتی مغتنم برای یادآوری جایگاه رفیع معماری در تمدن ایرانی و تجدید پیمان با میراث غنی معماری سرزمینمان است معماران، خالقان فضاهایی هستند که هویت فرهنگی و بصری یک جامعه را شکل می‌دهند و ما وظیفه داریم از تلاش‌های آنان تقدیر کرده و زمینه مناسب را برای شکوفایی خلاقیتشان فراهم آوریم.

حسین محمودی افزود: مرمت و احیای عمارت محسنی، تنها یک پروژه ساختمانی نیست بلکه تلاشی است در راستای پاسداشت تاریخ، فرهنگ و هنر این دیار که حامل خاطرات نسلی از مردمان این سرزمین و شاهدی بر ذوق و هنر معماران گذشته است با احیای این اثر، گامی مهم در جهت معرفی اراک به عنوان شهری با پیشینه غنی تاریخی و معماری برمی‌داریم و فضایی فاخر را برای تعاملات فرهنگی و اجتماعی آینده شهر فراهم خواهیم آورد.

محمودی با اشاره به اهمیت همکاری و همراهی مسئولان استانی و شهرستانی در پیشبرد پروژه‌های میراث فرهنگی، از حمایت‌های بی‌دریغ استاندار و فرماندار در تسریع روند مرمت این عمارت قدردانی و تاکید کرد: ما مصمم هستیم با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، عمارت محسنی را به شکوه و عظمت گذشته‌اش بازگردانیم و آن را به یکی از قطب‌های گردشگری فرهنگی استان مرکزی تبدیل کنیم.

عمارت محسنی، نگینی درخشان در دل بافت تاریخی اراک، یادگاری ارزشمند از دوران قاجار است که روح تاریخ و هنر را در کالبد خود زنده نگه داشته است. این اثر ارزشمند تاریخی از گذشته تا امروز با پیگیری‌های مستمر زندیه وکیلی مورد توجه بوده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405020500220
رضا تربتی
رضا تربتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha