برگزاری تور گردشگری ورزشی «دیار وارنا» در شهرستان ورامین

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدرضا تاجیک رئیس اداره میراثفرهنگی ورامین امروز شنبه 5 اردیبهتش 1405 در این باره گفت: همزمان با دهه فرخنده کرامت، به همت اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ورامین و با همکاری هیئت دوچرخهسواری شهرستان، تور دوچرخهسواری با عنوان «دیار وارنا» برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ورامین بیان کرد: در این تور گردشگری ورزشی، حدود سی دوچرخهسوار ورامینی مسیر تاریخی و مذهبی از مسجد جامع تا بقعه متبرکه آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) در روستای عسگرآباد ابردژ را رکاب زدند. این مسیر به طول ۶۰ کیلومتر از مسیرهای ورامین، پیشوا، سلمانآباد، قلعهبلند و عسگرآباد ابردژ به صورت رفت و برگشت طی شد.
او اظهار کرد: اجرای این برنامه در راستای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی شهرستان و توسعه گردشگری ورزشی بود و با استقبال خوبی از سوی علاقهمندان به ورزش و سفر مواجه شد.
تاجیک همچنین افزود: با مشارکت و همکاری متولی و هیئت امنای آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع)، گردشگران پس از زیارت مضجع شریف و مطهر این امامزاده، از میزبانی این آستان مقدس برای صرف صبحانه بهرهمند شدند.
