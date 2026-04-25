به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا دانش‌زاده شنبه ۴فروردین ۱۴۰۵ گفت: با تلاش همکاران معاونت میراث‌فرهنگی و یگان حفاظت، پایش‌های میدانی برای جلوگیری از هرگونه تعرض به حریم قانونی این اثر تشدید شده است و طبق اعلام رسمی، با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز، حفاری‌های غیرقانونی و یا تعرض به عرصه و حریم گردکوه، بدون اغماض و از طریق مراجع قضایی برخورد خواهد شد.

معاون میراث‌فرهنگی مازندران، افزود: تپه تاریخی گردکوه، به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین نقاط باستانی استان مازندران، تحت نظارت دقیق و شبانه‌روزی کارشناسان معاونت میراث‌فرهنگی قرار دارد. این اثر که نقشی کلیدی در درک توالی تاریخی منطقه ایفا می‌کند، این روزها بیش از پیش مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته است.

او با بیان اینکه گردکوه تنها یک جاذبه گردشگری نیست، بلکه برجی دیده‌بانی از دل تاریخ است که پایش منطقه در دوران کهن را روایت می‌کند، یادآور شد: معاونت میراث‌فرهنگی استان مازندران با تاکید بر اهمیت صیانت از عرصه و حریم این اثر، اعلام کرده است که حفظ این میراث ملی تنها وظیفه یک نهاد دولتی نیست؛ بلکه عموم مردم به عنوان صاحبان اصلی این تاریخ، نقش اول را در پاسداری از آن ایفا می‌کنند.

دانش‌زاده با اشاره به این مطلب که هرگونه تغییر در سیمای ظاهری یا دخل و تصرف در حریم این تپه، آسیب جبران‌ناپذیری به هویت تاریخی مازندران وارد خواهد کرد، تصریح کرد: میراث‌فرهنگی مازندران هشدار داده است که با متجاوزانی که با نادیده گرفتن ضوابط میراثی، قصد تخریب یا تصرف در این منطقه را داشته باشند، قاطعانه برخورد می‌شود.

