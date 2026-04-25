راهنمایان گردشگری در یزد تجلیل شدند

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، این مراسم عصر پنجشنبه، سوم اردیبهشتماه، با هدف تجلیل از تلاشهای بیشائبه راهنمایان گردشگری که در ایام نوروز با استقرار در بناهای مختلف، به راهنمایی مسافران و گردشگران اهتمام ورزیده برگزار شد.
در این مراسم، نقش راهنمایان بهعنوان حلقه واسط میان تاریخ و گردشگران، کلیدی توصیف شد و از استقامت و تعهد این افراد در معرفی هویت ملی و تکریم بازدیدکنندگان در بازه زمانی تعطیلات سال نو قدردانی به عمل آمد.
این مراسم تجلیل که به پاس زحمات شبانهروزی این سفیران فرهنگی برگزار شده بود، در محل «عمارت شازده» برپا شد و با اهدای لوح سپاس به فعالان این حوزه پایان یافت.
