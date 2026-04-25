به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی معمارنژاد با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان کرمان در حوزه طبیعتگردی بیان کرد: با وجود بیابان جهانی لوت شهداد و از طرفی اقلیم کوهستانی و بهاری کرمان از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب استان، کرمان از ظرفیت معرفی به عنوان بهشت طبیعتگردی ایران برخوردار است.
سرپرست معاونت گردشگری کرمان تصریح کرد: در کنار توانمندیهای استان در حوزه جاذبههای طبیعی، وجود ۳۵۴ اقامتگاه بومگردی با ظرفیت اسکان بیشاز ۷ هزار نفر در سطح استان از دیگر توانمندیهای کرمان برای خدمترسانی به گردشگران در بخش طبیعتگردی و اکوتوریسم است.
او در پایان با دعوت از هموطنان برای سفر به کرمان در فصل بهار بهعنوان مقصدی کمنظیر در طبیعتگردی خاطرنشان کرد: ظرفیتهای میزبانی از گردشگران در سطح استان با تمام توان در کنار جاذبههای متعدد و متنوع تاریخی، طبیعی و فرهنگی آماده پذیرش مهمانان و ساخت سفری خاطرهانگیز برای گردشگران از سراسر ایران در کرمان است.
