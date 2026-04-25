به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری در دیدار با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان پارس آباد، با تاکید بر اهمیت این شهرستان از نظر مرزی و از نظر تاریخی و جمعیتی به عنوان شهرستان دوم استان، گفت: اداره کل میراثفرهنگی به لحاظ همراهی مجموعه دادگستری به ویژه در زمینه صیانت از آثار تاریخی قدردان زحمات این حوزه است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: تعیین شعبه ویژه جرایم حوزه میراثفرهنگی در حوزه قضایی شهرستان پارس آباد از ضروریات مسائل مربوط به حوزه ماموریتی اداره کل میراثفرهنگی در این شهرستان است که خواستار توجه ویژه و تحقق این امر هستیم.
او تاکید کرد: مزیت مرزی بودن شهرستان پارس آباد این امکان را ایجاد میکند که نگرش به حوزههایی مانند میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بینالمللی باشد تا در صورت بهبود شرایط بتوانیم از این ظرفیتها نهایت استفاده را داشته باشیم.
جباری ادامه داد: جرایم حوزه میراثفرهنگی نیازمند رسیدگی ویژه و برخورد مناسب قضایی است تا شاهد ادامه تعرض به آثار تاریخی نباشیم که در این زمینه به ویژه در سالهای اخیر دستگاه قضایی و اداره کل میراثفرهنگی همکاری نزدیکی باهم داشتهاند که قابل تقدیر است.
