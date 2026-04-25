۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۰

لزوم همکاری حوزه قضایی و میراث‌فرهنگی در راستای صیانت از آثار تاریخی شهرستان پارس‌آباد

لزوم همکاری حوزه قضایی و میراث‌فرهنگی در راستای صیانت از آثار تاریخی شهرستان پارس‌آباد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: اداره کل میراث‌فرهنگی به لحاظ همراهی مجموعه دادگستری به ویژه در زمینه صیانت از آثار تاریخی قدردان زحمات این حوزه است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری در دیدار با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان پارس آباد، با تاکید بر اهمیت این شهرستان از نظر مرزی و از نظر تاریخی و جمعیتی به عنوان شهرستان دوم استان، گفت: اداره کل میراث‌فرهنگی به لحاظ همراهی مجموعه دادگستری به ویژه در زمینه صیانت از آثار تاریخی قدردان زحمات این حوزه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: تعیین شعبه ویژه جرایم حوزه میراث‌فرهنگی در حوزه قضایی شهرستان پارس آباد از ضروریات مسائل مربوط به حوزه ماموریتی اداره کل میراث‌فرهنگی در این شهرستان است که خواستار توجه ویژه و تحقق این امر هستیم.

او تاکید کرد: مزیت مرزی بودن شهرستان پارس آباد این امکان را ایجاد می‌کند که نگرش به حوزه‌هایی مانند میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بین‌المللی باشد تا در صورت بهبود شرایط بتوانیم از این ظرفیت‌ها نهایت استفاده را داشته باشیم.

جباری ادامه داد: جرایم حوزه میراث‌فرهنگی نیازمند رسیدگی ویژه و برخورد مناسب قضایی است تا شاهد ادامه تعرض به آثار تاریخی نباشیم که در این زمینه به ویژه در سال‌های اخیر دستگاه قضایی و اداره کل میراث‌فرهنگی همکاری نزدیکی باهم داشته‌اند که قابل تقدیر است.

کد خبر 1405020500236
توحید سیف
دبیر مرضیه امیری

