به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ حسن برزگر گفت: این نشست در راستای تعامل، هم‌اندیشی، همکاری و هم‌افزایی میان دو یگان استانی برگزار شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در این دیدار، ضمن تأکید بر اهمیت صیانت از مواریث تاریخی و فرهنگی دو استان، بر موارد از قبیل تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی، خصوصاً در محدوده‌های همجوار دو استان، تبادل تجارب و اطلاعات در زمینه مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی‌فرهنگی، برنامه‌ریزی برای گشت‌های مشترک و هماهنگ در مناطق مرزی دو استان در صورت لزوم، اهمیت آموزش و توانمندسازی نیروهای یگان حفاظت و استفاده از ظرفیت‌های دو طرف در این زمینه تاکید شد.

در پایان این نشست، بر ادامه‌دار بودن این‌گونه جلسات و توسعه سطح همکاری‌ها برای حفاظت هرچه بهتر از میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی و خراسان رضوی تأکید شد.

