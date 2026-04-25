به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ایرج سپیدکار امروز شنبه 5 اردیبهشت 1405، با اعلام این خبر گفت: اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نمین در راستای ترویج و توسعه هنرهای سنتی برای برگزاری دوره آموزشی صنایع‌دستی از علاقمندان به صورت رایگان ثبت نام می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نمین با اشاره به فعالیت دو نمایشگاه به عنوان محل نمایش و آموزش صنایع‌دستی در شهرستان نمین، افزود: در فصل بهار آموزش رشته‌های چرم‌دوزی، سفال‌گری، گلیم‌بافی، جاجیم‌بافی، نگارگری و معرق چوب برگزار می‌شود.

او تاکید کرد: حمایت از صنعتگران حوزه صنایع‌دستی در زمینه‌های مختلف ادامه دارد و در حال حاضر 450 هنرمند برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند که از این میان 210 نفر تسهیلات خود را دریافت کرده و مابقی نیز در مرحله تشکیل پرونده قرار دارد.

سپیدکار با اشاره به اینکه در حال حاضر 7 پروژه گردشگری در شهرستان نمین در حال اجرا است، ادامه داد: فاز اول پروژه هتل 4 ستاره نمین در روزهای اخیر به بهره‌برداری رسید و حمایت‌های لازم از همه پروژه‌های در حال ساخت انجام می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان نمین تصریح کرد: مرمت بناهای تاریخی شهرستان یکی از برنامه‌های این اداره در سال جاری است که در این زمینه مرمت حمام تاریخی محمدیان، موزه صارم‌السلطنه، بقعه شیخ بدرالدین و حمام سولا مد نظر است.

