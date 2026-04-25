۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۹

دیدار مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان با خانواده شهیدان محمدی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان به همراه معاونان و جمعی از کارکنان این اداره‌کل با حضور در منزل شهیدان رسول و محمدجواد محمدی از شهدای جنگ رمضان، با خانواده این شهدای والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد. 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده در این دیدار صمیمی ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا به‌ویژه خانواده شهیدان محمدی و جانباز گرانقدر این خانواده، بر پاسداری از آرمان‌های شهدا در برابر دشمنان  تأکید کرد. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا را وظیفه‌ای همگانی دانست و گفت: درخت تنومند انقلاب اسلامی به برکت خون شهیدان به ثمر نشست و نقش آنان در عزت و استقلال کشور بی‌بدیل است.

شهیدان رسول و محمدجواد محمدی در نخستین روزهای جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و اهل شهر شهیدپرور مریانج بودند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405020500265
آزاده صفی
دبیر مهدی نورعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha