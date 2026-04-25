به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده در این دیدار صمیمی ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا به‌ویژه خانواده شهیدان محمدی و جانباز گرانقدر این خانواده، بر پاسداری از آرمان‌های شهدا در برابر دشمنان تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا را وظیفه‌ای همگانی دانست و گفت: درخت تنومند انقلاب اسلامی به برکت خون شهیدان به ثمر نشست و نقش آنان در عزت و استقلال کشور بی‌بدیل است.

شهیدان رسول و محمدجواد محمدی در نخستین روزهای جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و اهل شهر شهیدپرور مریانج بودند.

