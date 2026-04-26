بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی روز شنبه پنجم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در نشست هماندیشی با مدیرکل فرهنگ و خارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: بایستی برای حفظ فرهنگ و میراثفرهنگی استان همکاری، تعامل و هماهنگی داشته باشیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: برگزاری رویدادهای ملی با هدف اتحاد اقوام مختلف ایرانزمین در دستور کار ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
او تصریح کرد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری آمادگ همکاری مشترک با ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در زمینههای مختلف فرهنگی را دارد.
