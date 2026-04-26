بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی شامگاه شنبه ۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در نشست با رئیس دفتر نماینده مردم شهرستانهای اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار گفت: حوزه گردشگری برای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال از ظرفیتها و توانمندیهای قابلتوجهی برخوردار است که با کمترین هزینه بیشترین اشتغال را دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: همچنین از پتانسیل حوزههای میراثفرهنگی، صنایعدستی و هنرهای سنتی میتوان برای اشتغالزایی در چهارمحال و بختیاری بهرهگیری کرد.
صادقی تصریح کرد: توسعه گردشگری آبی یکی از مهمترین برنامههای عملیاتی سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری بهشمار میرود.
