زمینه جذب گردشگران در شهرستان فارسان چهارمحال و بختیاری فراهم شود

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حمیدرضا عزیزی روز سهشنبه ۹ اردیبهشتماه جاری در نشست بررسی مشکلات سه حوزه تخصصی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فارسان با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: هماندیشی و برگزاری نشستهای بیندستگاهی برای رفع مشکلات این حوزهها در استان ضروری است.
نماینده مردم شهرستانهای اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی افزود: واگذاری امور به بخش خصوصی یکی از مهمترین راهکارهای موفقیت در حوزه گردشگری بهشمار میرود.
عزیزی تصریح کرد: بههمین منظور دعوت فعالان این عرصه برای سرمایهگذاری در حوزههای زیرمجموعه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گیرد.
