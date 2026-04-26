بهگزارش خبرنگار میراثآریا، قدرتالله ولیزاده کاجی روز یکشنبه شِشُم اردیبهشتماه جاری درخصوص برنامههای هفته میراثفرهنگی در چهارمحال و بختیاری گفت: برنامهریزیهای لازم برای اجرای برنامههای این ادارهکل در هفته میراثفرهنگی امسال برابر با ۲۸ اردیبهشتماه جاری تا سوم خرداد انجام شده است.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت هفته میراثفرهنگی در معرفی داشتههای فرهنگی و تاریخی استان افزود: این برنامهها با رویکرد اطلاعرسانی و در چارچوب مأموریتهای میراثفرهنگی، در حوزههای میراثفرهنگی ملموس و ناملموس برگزار میشود.
ولیزاده تصریح کرد: محور اصلی برنامههای هفته میراثفرهنگی در چهارمحال و بختیاری تجلیل از فعالان، پیشکسوتان و پاسداران میراثفرهنگی است تا از تلاشهای آنان در حفظ و انتقال ارزشهای فرهنگی قدردانی شود.
او یادآور شد: ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت میراثفرهنگی و ایجاد حس مسئولیت اجتماعی در حفاظت از میراث ارزشمند استان مهمترین هدف از اجرای این برنامهها در چهارمحال و بختیاری بهشمار میرود.
ولیزاده اضافه کرد: از تمامی مردم، دستگاههخای اجرایی، فعالان فرهنگی و گروههای مختلف دعوت میشود تا با مشارکت در این رویداد، در مسیر حفظ میراثفرهنگی غنی چهارمحال و بختیاری گام بردارند.
