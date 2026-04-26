رصد شبانه نجوم و هلال ماه در بنای تاریخی علاالدوله ورامین

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدرضا تاجیک گفت: با توجه به حضور ملت ولایتمدار و جانفدا در میادین و خیابانهای شهرستان ورامین در حمایت از وطن و رهبری و محکومیت تجاوزات دولت آمریکایی و رژیم صهیونی، برنامه رصد شبانه نجوم و هلال ماه به صورت عمومی ویژه حاضرین در این تجمعات مردمی آغاز شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ورامین بیان کرد: این برنامه در راستای ترویج علم نجوم و رونق گردشگری نجوم به همت اداره میراثفرهنگی و گردشگری شهرستان ورامین و رصدخانه ستاره کویر روستای سلمانآباد بخش جوادآباد به سرپرستی دکتر محمد روفچایی، شب گذشته در محوطه بنای تاریخی برجمقبره علاالدوله شهر ورامین برگزار و مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.
او اظهار کرد: در صورت مساعد بودن آسمان و شرایط آبوهوایی، این برنامه تا پایان تجمعات مردمی، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۱ در محوطه بنای تاریخی برجمقبره علاالدوله واقع در حاشیه میدان امام خمینی (ره) شهر ورامین برگزار میشود.
تاجیک افزود: حضور علاقهمندان علم نجوم برای شرکت در این برنامه علمی و گردشگری و رصد شبانه آزاد و رایگان است.
