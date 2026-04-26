ثبت جهانی نشان جغرافیایی فرش دویدوخ نهایی شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی کرامتی بیان کرد: این موفقیت پس از پیگیری‌های مستمر و با همکاری مرکز ملی فرش ایران، اداره کل مالکیت صنعتی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی حاصل شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی ادامه داد: فرش دستباف دویدوخ که پیش از این در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود، اکنون با دریافت نشان جغرافیایی جهانی، در میان کشورهای عضو معاهده لیسبون به عنوان کالایی هنری با هویت مشخص منطقه‌ای معرفی می‌شود.

او گفت: ثبت جهانی نشان جغرافیایی فرش دویدوخ نقطه عطفی در تاریخ این هنر- صنعت استان است و می‌تواند زمینه‌ساز حمایت‌های بین‌المللی از طرح‌ها و نقش‌های منحصر به فرد این منطقه باشد.

کرامتی افزود: این دستاورد که پس از ثبت نشان‌های جغرافیایی «کردی خراسان شمالی» و «ترکمن جرگلان–بجنورد» به دست آمده، نقش مهمی در ارتقای جایگاه فرش استان در سطح ملی و جهانی خواهد داشت و انگیزه‌ای مضاعف برای فعالان این حوزه ایجاد می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی تاکید کرد: ثبت جهانی نشان‌های جغرافیایی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی برای حفاظت از میراث فرهنگی و برندهای بومی در سطح بین‌المللی است و انتظار می‌رود این اقدام به رونق اقتصادی و توسعه بازارهای صادراتی فرش دستباف دویدوخ منجر شود.

لازم به ذکر است روستای دویدوخ خاستگاه یکی از انواع نفیس ترین فرش های ایرانی است که نام و آوازه آن در آسیا و اروپا پیچیده و هنر دست زنان این خطه را به وسیله‌ یک فرش تنیده در بطن قاب چوبی، به منازل آن سوی مرزها می‌کشاند.

