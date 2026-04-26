به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد نوذری روز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در استان افزود: گردشگری یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه استان است و باید به‌طور جدی تقویت شود.

استاندار قزوین تأکید کرد: فرآیند صدور مجوزها باید تسهیل شود، گاهی سرمایه‌گذار مدت زیادی برای دریافت مجوز زمان صرف می‌کند که این روند موجب نارضایتی و آسیب به سرمایه‌گذاری می‌شود.

نوذری افزود: در حال حاضر صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری پس از انجام استعلامات ۲۲گانه صورت می‌گیرد که گاهی در پایان می‌گویند امکان سرمایه‌گذاری وجود ندارد، باید تصمیم‌گیری نهایی سریع انجام گیرد در صورتی که امکان اجرای پروژه به دلایلی مانند بودن در حریم شهر وجود ندارد قبل از استعلامات اعلام شود تا بروکراسی مانع سرمایه‌گذاری نشود.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز با حضور در جلسه ضمن ارائه گزارشی از پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نیمه‌تمام گردشگری، به ضرورت تقویت زیرساخت‌های جدید گردشگری پرداخت.

مهدوی با تبیین توجیه اقتصادی و نقش این پروژه‌ها در اشتغال‌زایی، بر لزوم حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران تاکید کرد.

