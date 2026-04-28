۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۸

پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مرمتی قزوین در بازدید معاون میراث‌فرهنگی

معاون میراث‌فرهنگی استان قزوین در بازدید میدانی از پروژه‌های مرمتی کاروانسرای خورشید سعدالسلطنه و حسینیه امینی‌ها از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه‌ها قرارگرفت و از پیشرفت فیزیکی قابل توجه روند اجرای آنها خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، احسان نورانی روز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازدید از پروژه کاروانسرای خورشید سعدالسلطنه گفت: این پروژه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با پیش بینی حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳هزار میلیاردریال تحت نظارت فنی و کارشناسی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان دردست مرمت و احیاست.

معاون میراث‌فرهنگی استان افزود: روند اجرای پروژه در بخش مرمت حیاط مرکزی مجموعه به پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی رسیده که شامل عملیات تخصصی استحکام‌بخشی و مقاوم‌سازی دیوارها، طاق‌ها و تویزه‌هاست و  مرمت رسمی‌بندی‌های ورودی حجرات نیز دردست اجرا قرار دارد.

نورانی در بازدید از پروژه مرمت بخش‌هایی از خانه تاریخی امینی‌ها نیز افزود: مرمت بخش شربت‌خانه و زیرزمین مرکزی بنای تاریخی حسینیه امینی‌ها نیز با پیشرفت قابل‌توجه ۸۰ درصدی درحال انجام است و در کنار عملیات ساختمانی، ساخت درها و پنجره‌های چوبی حیاط ضلع غربی و مرمت تزئینات نفیس ضلع شمالی نیز به‌عنوان بخشی از برنامه‌ی احیای این بنا در دستورکار قرار دارد.

