آزاده حیدر پور، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری در یادداشتی نوشت: بحران آسیب به میراثفرهنگی در جنگ و درگیریهای نظامی معمولاً به تخریب و آسیب به بناهای تاریخی، موزهها و آثار تاریخی کتیبه دار منجر میشود.
این بحرانها میتوانند به دلایل زیر رخ دهند:
۱. تخریب عامدانه: در برخی موارد، گروههای نظامی به طور عمدی به تخریب آثار تاریخی به عنوان ابزاری برای تضعیف روحیه طرف مقابل یا به عنوان بخشی از جنگ روانی اقدام میکنند.
۲. تخریب غیرعمدی: بمبارانها و حملات نظامی میتوانند به طور غیرمستقیم به آسیب به بناها، آثار و کتیبه های تاریخی منجر شوند.
۳. غارت و سرقت: در شرایط بیثباتی، آثار تاریخی از جمله آثار تاریخی منقول از قبیل سکه ها و اشیاء ریز موزه ای به راحتی مورد سرقت قرار میگیرند و به بازار سیاه منتقل میشوند.
اهمیت حفاظت از آثار تاریخی کتیبه دار
حفاظت از کتیبه های منقول و غیر منقول در زمان جنگ به دلایل زیر اهمیت دارد:
۱. حفظ هویت ملی: کتیبه ها بخشی از هویت و تاریخ یک ملت است و از بین رفتن آن میتواند به فراموشی تاریخ و فرهنگ منجر شود.
راهکارهای حفاظت از آثار فرهنگی کتیبه دار در جنگ
برای حفاظت از آثار تاریخی کتیبه دار در زمان جنگ، میتوان از راهکارهای زیر استفاده کرد:
۱. آموزش و آگاهی: افزایش آگاهی عمومی و آموزش نیروهای نظامی در راستای اهمیت کتیبه های منقول و غیر منقول و روشهای حفاظت از آن.
۲. تدوین قوانین بینالمللی: تقویت و اجرای کنوانسیونهای بینالمللی مانند کنوانسیون لاهه (۱۹۵۴) که به حفاظت از آثار تاریخی در زمان جنگ میپردازد.
۳. همکاریهای بینالمللی: ایجاد همکاریهای بینالمللی برای نظارت بر وضعیت میراث فرهنگی در مناطق جنگی و ارائه کمکهای لازم.
حفاظت از میراثفرهنگی در زمان جنگ یک چالش بزرگی است که نیازمند همکاریهای بینالمللی، آگاهی عمومی و تدوین قوانین مؤثر است. با توجه به اهمیت آثار کتیبه دار در
حفظ هویت و تاریخ ملتها، تلاش برای حفاظت از آن باید در اولویت قرار گیرد.
انتهای پیام/
نظر شما