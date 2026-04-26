رونمایی از نقشه راه نوسازی گردشگری ایران

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی معاونت گردشگری، نشست شورای مدیران این معاونت در هفته اول اردیبهشت ماه سال جاری با محوریت تبیین راهبردهای کلان در شرایط کنونی و بررسی طرحهای عملیاتی حوزه گردشگری، به ریاست انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور برگزار شد.
قدرت چانهزنی در دیپلماسی، در گرو وفاق ملی است
محسنی بندپی در ابتدای این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و تجلیل از بصیرت هوشمندانه مردم، بر ضرورت اتحاد ملی تأکید کرد و گفت: پیروزی در سایه حضور مردم غیور پدیدار میشود. امروز در نقطهای ایستادهایم که حتی کسانی که شاید تفاوت دیدگاه داشتند، در دفاع از کیان تمدنی این مرز و بوم متحد شدهاند.
معاون گردشگری کشور با اشاره به پیوند ناگسستنی میان جبهه دفاع و میز مذاکره افزود: برای ارتقای قدرت چانهزنی در نبرد دیپلماسی، همانگونه که از رزمندگان در میدان نبرد حمایت همهجانبه صورت گرفت، امروز نیز برای تامین منافع ملی و حقوق ملت، حمایت قاطع از تیم مذاکرهکننده یک ضرورت است تا دشمن نتواند با بهرهگیری از اختلافنظرهای داخلی، مواضع ما را سست کند.
رونمایی از نقشه راه سیاستی و طرح «این روزهای ایران»
در ادامه این نشست، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامهریزی به تشریح «پیشنویس چارچوب سیاستی مدیریت گردشگری بر پایه سناریوهای محتمل» پرداخت. این طرح که به عنوان یک نقشه راه مشترک توصیف شد، به دنبال بسیج تمامی ظرفیتهای کشور در مسیری واحد و جلوگیری از موازیکاری در تصمیمگیریهای کلان گردشگری است.
همچنین مسلم شجاعی مدیرکل دفتر بازاریابی، پروژه «این روزهای ایران» را معرفی کرد. این پروژه با هدف مقابله با ایرانهراسی، نمایش جریان زندگی و امنیت پایدار در کشور و ایجاد نشاط و امید در جامعه طراحی شده است تا تصویری واقعی و پویا از ایران را به جهانیان مخابره کند.
توسعه گردشگری داخلی با «سفر کارت اعتباری» و تمرکز بر هتلهای سبز
در بخش دیگری از جلسه، سید مصطفی فاطمی مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی، از اقدامات صورت گرفته برای رونق مجدد این صنعت خبر داد و به طراحی «سفر کارت اعتباری متفاوت» اشاره کرد که جزئیات عملیاتی آن به زودی برای بهرهمندی عموم مردم اعلام خواهد شد.
علاوه بر این، محمد جهانشاهی بر اهمیت پایداری محیطزیست تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی اعطای «نشان سبز» به هتلها شد. او با اشاره به اینکه تاکنون ۱۲ هتل ۵ ستاره موفق به دریافت این نشان شدهاند، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را از اولویتهای قطعی صنعت هتلداری در شرایط امروز دانست.
بررسی زنجیره ارزش در شرایط ویژه
در پایان این نشست، گزارشهای آماری دقیقی از وضعیت زنجیره ارزش گردشگری، شامل وضعیت اقامتگاهها، تأسیسات گردشگری، منابع انسانی، استمهال بیمه، مالیات و وامهای دریافتی در شرایط جاری ارائه و راهکارهای صیانت از این سرمایهها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
