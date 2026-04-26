به گزارش خبرنگار میراثآریا، در این مراسم که روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ماه جاری با حضور علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی، محمدجواد حقشناس مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، علیرضا انیسی سرپرست پژوهشکده ابنیه و بافت، جبرئیل نوکنده رئیسکل موزه ملی ایران و جمعی از صاحبنظران و پژوهشگران حوزههای مختلف میراثفرهنگی برگزار شد از ویژه نامه فصلنامه اثر با عنوان «جنگ و میراثفرهنگی» رونمایی شد.
در ادامه این مراسم که با سخنرانی علی دارابی و محمدابراهیم زارعی همراه بود علیرضا انیسی به بیان گزارشی از آسیبهای وارد آمده به بناهای تاریخی در جنگ رمضان پرداخت.
انتهای پیام/
نظر شما