آغاز مطالعات ثبت جهانی روستای گردشگری مارین گچساران

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید مجتبی امیرحسینی امروز ششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵در حاشیه بازدید کارشناسان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور از روستای مارین گچساران، اظهارکرد: روستای مارین از جمله مقاصد شاخص گردشگری طبیعی و فرهنگی استان است که با چشم‌اندازهای بی‌نظیر، معماری بومی سنگی و سبک زندگی سنتی مردم، قابلیت قرار گرفتن در فهرست میراث جهانی یونسکو را دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد افزود: با همکاری کارشناسان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری وزارت متبوع مطالعات مستندسازی، شناسایی شاخص‌های فرهنگی و ثبت عناصر ملموس و ناملموس این روستا در حال انجام است تا پرونده ابتدایی برای معرفی به وزارت میراث فرهنگی آماده شود.

او تصریح کرد: ثبت جهانی مارین علاوه بر شناساندن ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی گچساران در سطح بین‌المللی، زمینه‌ساز توسعه پایدار گردشگری و افزایش درآمد جوامع محلی خواهد بود.

امیرحسینی ادامه داد: باتوجه به ویژگی‌های منحصر به‌فرد مارین و استقبال گردشگران داخلی و خارجی، انتظار می‌رود این روستا به یکی از نمونه‌های موفق گردشگری روستایی کشور تبدیل شود.

