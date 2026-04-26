۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۰

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان:

آغاز مطالعات ثبت جهانی روستای گردشگری مارین گچساران

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد از آغاز طرح مطالعات اولیه برای ثبت جهانی روستای گردشگری مارین شهرستان گچساران خبرداد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید مجتبی امیرحسینی امروز ششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵در حاشیه بازدید کارشناسان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور از روستای مارین گچساران، اظهارکرد: روستای مارین از جمله مقاصد شاخص گردشگری طبیعی و فرهنگی استان است که با چشم‌اندازهای بی‌نظیر، معماری بومی سنگی و سبک زندگی سنتی مردم، قابلیت قرار گرفتن در فهرست میراث جهانی یونسکو را دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد افزود: با همکاری کارشناسان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری وزارت متبوع مطالعات مستندسازی، شناسایی شاخص‌های فرهنگی و ثبت عناصر ملموس و ناملموس این روستا در حال انجام است تا پرونده ابتدایی برای معرفی به وزارت میراث فرهنگی آماده شود.
او تصریح کرد: ثبت جهانی مارین علاوه بر شناساندن ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی گچساران در سطح بین‌المللی، زمینه‌ساز توسعه پایدار گردشگری و افزایش درآمد جوامع محلی خواهد بود.
امیرحسینی ادامه داد: باتوجه به ویژگی‌های منحصر به‌فرد مارین و استقبال گردشگران داخلی و خارجی، انتظار می‌رود این روستا به یکی از نمونه‌های موفق گردشگری روستایی کشور تبدیل شود.
-

انتهای پیام/

کد خبر 1405020600342
علی پاک
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha