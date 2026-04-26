به گزارش خبرنگار میراثآریا، روز چهارشنبه ۲ اردیبهشتماه در این نشست، وضعیت پرداخت تسهیلات به فعالان صنایعدستی و موانع موجود در مسیر بهرهمندی هنرمندان از اعتبارات حمایتی مورد بررسی قرار گرفت.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی در این جلسه اظهار کرد: رفع موانع پیشروی پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵، از اولویتهای ما برای حمایت از هنرمندان و ایجاد اشتغال پایدار در حوزه صنایعدستی است. هماهنگی بانکها و تسهیل فرآیندها، میتواند زمینه رونق تولید در این شهرستان را فراهم کند.
کلاته بر لزوم همکاری نزدیک بانکهای عامل با دستگاههای اجرایی تأکید کرد و افزود: پرداخت بهموقع تسهیلات و کاهش بروکراسی اداری، نقش مهمی در حمایت مؤثر از صنعتگران خواهد داشت.
در پایان مقرر شد بانکهای عامل گزارشی از آخرین وضعیت پروندهها و پرداختهای انجامشده در اختیار اداره کل میراث فرهنگی استان قرار دهند تا تصمیمات اجرایی لازم اتخاذ شود.
