به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت‌ماه در این نشست، وضعیت پرداخت تسهیلات به فعالان صنایع‌دستی و موانع موجود در مسیر بهره‌مندی هنرمندان از اعتبارات حمایتی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در این جلسه اظهار کرد: رفع موانع پیش‌روی پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵، از اولویت‌های ما برای حمایت از هنرمندان و ایجاد اشتغال پایدار در حوزه صنایع‌دستی است. هماهنگی بانک‌ها و تسهیل فرآیندها، می‌تواند زمینه رونق تولید در این شهرستان را فراهم کند.

کلاته بر لزوم همکاری نزدیک بانک‌های عامل با دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: پرداخت به‌موقع تسهیلات و کاهش بروکراسی اداری، نقش مهمی در حمایت مؤثر از صنعتگران خواهد داشت.

در پایان مقرر شد بانک‌های عامل گزارشی از آخرین وضعیت پرونده‌ها و پرداخت‌های انجام‌شده در اختیار اداره کل میراث فرهنگی استان قرار دهند تا تصمیمات اجرایی لازم اتخاذ شود.

انتهای پیام/