۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۶

بازدید هیات حسابرسی دیوان محاسبات و حسابرس‌کل دیوان محاسبات از کاخ گلستان/ بررسی میدانی خسارات و تاکید بر پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی

آخرین وضعیت خسارات وارده به کاخ‌موزه گلستان در بازدید مقام‌های عالی دیوان محاسبات کشور مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

هیات حسابرسی دیوان محاسبات کل کشور به همراه مجید حسنی، حسابرس‌کل دیوان محاسبات کشور، در بازدید از کاخ‌موزه گلستان و دیدار با مدیر این مجموعه، آخرین وضعیت آسیب‌های وارده به این اثر جهانی را مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست که با حضور بهروز ندائی معاون توسعه و مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی، علی‌اکبر اسماعیل‌آبادی ذی‌حساب وزارتخانه و آفرین امامی مدیر کاخ‌موزه گلستان برگزار شد، کارشناسان دیوان محاسبات به بررسی دقیق ابعاد تخریب‌ها پرداختند. در این راستا، آفرین امامی با ارائه مستندات تصویری، گزارشی جامع از گستره خسارات ارائه کرد و خواستار تسریع در روند ارزیابی‌های فنی و آغاز عملیات مرمت شد.

چگونگی جبران خسارات از طریق پوشش‌های بیمه‌ای، تدوین گزارش‌های مستند برای ارسال به نهادها و مجامع بین‌المللی و پیگیری‌های حقوقی در سطح کلان، از مهم‌ترین محورهای این گفتگو بود.

در پایان، حسابرس‌کل دیوان محاسبات با تاکید بر ضرورت صیانت از میراث هویتی و تمدنی کشور، بر لزوم دقت و شفافیت در مستندسازی آسیب‌ها تاکید کرد. وی همچنین خواستار هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول برای بازسازی سریع و احقاق حقوق ملی در این حوزه شد.

کد خبر 1405020600347
مائده سادات میرفندرسکی
دبیر مهدی نورعلی

