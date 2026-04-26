هیات حسابرسی دیوان محاسبات کل کشور به همراه مجید حسنی، حسابرس‌کل دیوان محاسبات کشور، در بازدید از کاخ‌موزه گلستان و دیدار با مدیر این مجموعه، آخرین وضعیت آسیب‌های وارده به این اثر جهانی را مورد بررسی قرار دادند.



در این نشست که با حضور بهروز ندائی معاون توسعه و مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی، علی‌اکبر اسماعیل‌آبادی ذی‌حساب وزارتخانه و آفرین امامی مدیر کاخ‌موزه گلستان برگزار شد، کارشناسان دیوان محاسبات به بررسی دقیق ابعاد تخریب‌ها پرداختند. در این راستا، آفرین امامی با ارائه مستندات تصویری، گزارشی جامع از گستره خسارات ارائه کرد و خواستار تسریع در روند ارزیابی‌های فنی و آغاز عملیات مرمت شد.





چگونگی جبران خسارات از طریق پوشش‌های بیمه‌ای، تدوین گزارش‌های مستند برای ارسال به نهادها و مجامع بین‌المللی و پیگیری‌های حقوقی در سطح کلان، از مهم‌ترین محورهای این گفتگو بود.





در پایان، حسابرس‌کل دیوان محاسبات با تاکید بر ضرورت صیانت از میراث هویتی و تمدنی کشور، بر لزوم دقت و شفافیت در مستندسازی آسیب‌ها تاکید کرد. وی همچنین خواستار هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول برای بازسازی سریع و احقاق حقوق ملی در این حوزه شد.

انتهای پیام/