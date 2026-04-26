به گزارش خبرنگار میراثآریا، این بازدید در شامگاه شنبه ۵ اردیبهشتماه با همراهی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مدیران کل دفترهای امور شهری و روستایی استانداری و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت.
سید مجتبی علوی مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی در این بازدید، ضمن افتتاح گالری صنایعدستی، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای حمایت از اقشار هنرمند تأکید کرد.
او در ادامه تصریح کرد: با ایجاد تعامل سازنده میان ادارهکل میراثفرهنگی و شهرداری، میتوان از ظرفیتهای مدیریت شهری برای احداث و تجهیز مکانهای مشابه برای حمایت از بانوان سرپرست خانوار بهره برد.
خانه صنایعدستی جاجرمی یا همان حسینیه جاجرمی، از یادمانهای ارزشمند اواخر دوره قاجار در شهر بجنورد است که بر اساس کتیبه موجود، در سال ۱۳۲۵ هجری قمری توسط استاد غلامرضا بنا یزدی بنا شده است. این بنا که نمونهای شاخص از معماری سنتی با حیاط مرکزی و رویکرد درونگراست، با شماره ۱۱۵۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و ادارهکل میراثفرهنگی استان طی سالهای ۸۴ تا ۹۰ نسبت به مرمت و استحکامبخشی آن اقدام کرده است. این مکان هماکنون بهعنوان خانه صنایعدستی، در ایام محرم نیز میزبان مراسمهای عزاداری است.
