بهگزارش خبرنگار میراثآریا، پیام مساعدی امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اشاره به بررسی نقشههای هواشناسی اظهار کرد: تا روز سهشنبه با فعالیت سامانه ناپایدار در سطح استان و روی خلیجفارس، در برخی نقاط بهویژه نواحی شمالی، مرکزی و ارتفاعات شرقی استان در ساعاتی افزایش پوشش ابر، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار، رعدوبرق و وزش تندباد لحظهای مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت در برخی ساعات سواحل استان بوشهر نیز متلاطم خواهد بود و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقهای بر روی دریا نیز دور از انتظار نیست.
او درباره وضعیت جوی و دریایی استان در ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: آسمان استان نیمهابری تا ابری همراه با غبار محلی، وزش باد و در برخی نقاط بهویژه نواحی شمالی و مرکزی با بارش پراکنده باران، رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود.
مساعدی ادامه داد: جهت وزش باد در استان غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود که در سواحل مرکزی و جنوبی استان از بامداد فردا سرعت باد به ۱۶ تا ۴۴ و گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت میرسد.
او درباره وضعیت دریا در سواحل استان بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج خلیجفارس در سواحل استان بوشهر بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل مرکزی و جنوبی استان از بامداد فردا ۹۰ تا ۱۵۰ و گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر زمان جزر و مد دریا در ساحل بندر بوشهر برای فردا را نیز اعلام کرد و گفت: مد اول دریا ساعت ۰۶:۴۰، جزر دریا ساعت ۱۱:۲۵ و مد دوم دریا ساعت ۱۷:۱۰ خواهد بود.
