به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نصرالله ابراهیمی امروز جمعه ۱ خرداد ۱۴۰۵ در ابتدای سخنان خود پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندر بوشهر با اشاره به جایگاه ممتاز استان در پهنه خلیج‌فارس گفت: تاریخ این دیار، تاریخ مقاومت و ایستادگی در برابر استعمارگران است. مردم بوشهر همواره به عنوان حافظان غیور، سند زنده حاکمیت ایران بر آبراه استراتژیک خلیج‌فارس بوده‌اند و این هویت اصیل، ریشه در اعماق تاریخ ما دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ثبت جهانی «سیراف» پرداخت و آن را گامی بلند برای معرفی تمدن ایران اسلامی دانست.

او تصریح کرد: ثبت جهانی سیراف نه تنها نشان‌دهنده غنای فرهنگی ماست، بلکه سندی متقن و جهانی بر حاکمیت تاریخی ایران بر خلیج‌فارس محسوب می‌شود و نقشی کلیدی در تحکیم این جایگاه دارد.

ابراهیمی با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره‌کل افزود: در حوزه صیانت از میراث ملموس، پروژه‌های متعددی شامل مرمت بناهای تاریخی و کاوش‌های علمی باستان‌شناسی در نقاط مختلف استان در حال اجراست که نقش مهمی در احیای هویت تاریخی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری ایفا می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر در بخش پایانی سخنان خود، ضمن اشاره به فضای معنوی جامعه، با تجلیل از «جنگ رمضان» و حضور پرشور مردم در عرصه‌های اجتماعی، یادآور شد: همان‌طور که مردم شریف ما در سنگرهای خیابان با حضور ارزشمند خود در تمامی عرصه‌ها دوشادوش نظام ایستاده‌اند، نیروهای مقتدر مسلح ما نیز در سنگر میدان با دلاوری و اقتدار کامل از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی این سرزمین صیانت می‌کنند.

او در پایان خاطرنشان کرد که تلفیق حافظه تاریخی و میراثی استان با روحیه مقاومت و انقلابی مردم، موتور محرکه توسعه و پیشرفت بوشهر در مسیر آینده خواهد بود.

